Técnica do Grêmio avalia derrota para o Corinthians e fala sobre lesão de goleira; confira 

Jéssica de Lima no comando das Mosqueteiras pelo Brasileirão Feminino. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não teve um final de sexta-feira (1º) feliz. Diante do líder Corinthians, as Mosqueteiras ficaram com a derrota por 2 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O resultado foi construído ainda no início. Logo aos dois minutos, Thais Ferreira abriu o placar para as Brabas e obrigou o Tricolor a correr atrás do resultado.

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— Tomamos o gol inicialmente e isso fez com que tivéssemos que reavaliar as nossas decisões, as nossas estratégias. O ponto positivo é que, diferente do jogo contra o São Paulo, elas se reorganizaram dentro de campo e voltamos para a partida — avaliou a técnica Jéssica de Lima, que ainda completou:

— É claro que, com uma equipe como o Corinthians, perdendo por 1 a 0 já no início do jogo fica muito mais propício para elas. Entendemos isso — reafirmou.

Lesão de Lucilene

O duelo também chamou a atenção pela lesão da goleira Lucilene. No primeiro tempo, ela pisou em um buraco do gramado sintético do Passo D'Areia e teve de sair de ambulância do estádio.

— Acho que você pode lesionar em qualquer lugar. Acho que tem campos no Brasil inteiro que não têm condições de jogo, são esburacados e liberados. Em relação ao sintético, há uma grande discussão em relação a isso. Eu, particularmente, vi um estudo falando que tem, sim, uma predominância (de lesão) e vi também um estudo que descarta — completou a técnica gremista:

— Sobre o ponto de vista técnico-tático, vejo que, obviamente, o campo natural é melhor para todo mundo. Mas a possibilidade, quando se tem, é ok. E quando não se tem, a gente tem que fazer o jogo acontecer.

O Grêmio informou que havia sido descartada fratura e que Lucilene estava realizando exames de imagens para avaliar uma possível lesão ligamentar. O resultado ainda não foi divulgado.

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