São Paulo x Juventude: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam o São Paulo na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Marcelo Portugal, em Cotia. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para São Paulo x Juventude

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Aline e Pereyra; Serrana, Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Duda Calazans; Nicole Marussi, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para São Paulo x Juventude

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Maria Eduarda Silva Pires (SP) e Welber Venancio da Silva (SP).

Onde assistir a São Paulo x Juventude

A NSports anuncia a transmissão.

Como chegam São Paulo x Juventude

São Paulo

As Soberanas perderam para o Corinthians, por 2 a 1, na última rodada. Com isso, caíram para o terceiro lugar, com 20 pontos. Ao longo da competição, o São Paulo soma seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Juventude

As Esmeraldas vêm de triunfo sobre o Vitória, por 3 a 0. O time gaúcho está em 14º, com oito pontos. Ao todo, soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas ao longo da competição.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.