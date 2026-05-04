Raissa ultrapassa Lorena e se torna a goleira com mais jogos pelo Grêmio; veja os números 

Raissa voltou ao Grêmio na última temporada. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

Raissa alcançou uma marca histórica com a camisa do Grêmio na última rodada do Brasileirão Feminino. Ao entrar na partida contra o Corinthians, na sexta-feira (1º), ela se tornou a goleira com mais jogos pelo Tricolor desde a retomada do departamento, em 2017.

Com 64 partidas disputadas, Raissa ultrapassou Lorena, que puxava a fila, com 63. O top3 fecha com Vivi, atualmente no Flamengo, que soma 31 jogos pelo Grêmio.

Segunda passagem

A goleira está em sua segunda passagem pelo Grêmio. De 2020 a 2021, Raissa já havia defendido as cores tricolores. Depois, na última temporada, retornou a Porto Alegre para jogar pelas Mosqueteiras. No recorte, também soma um título do Gauchão, conquistado em 2025.

Goleiras que mais jogaram pelo Grêmio desde 2017