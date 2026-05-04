Raissa ultrapassa Lorena e se torna a goleira com mais jogos pelo Grêmio; veja os números 

Raissa alcançou uma marca histórica com a camisa do Grêmio na última rodada do Brasileirão Feminino. Ao entrar na partida contra o Corinthians, na sexta-feira (1º), ela se tornou a goleira com mais jogos pelo Tricolor desde a retomada do departamento, em 2017.
Com 64 partidas disputadas, Raissa ultrapassou Lorena, que puxava a fila, com 63. O top3 fecha com Vivi, atualmente no Flamengo, que soma 31 jogos pelo Grêmio.
Segunda passagem
A goleira está em sua segunda passagem pelo Grêmio. De 2020 a 2021, Raissa já havia defendido as cores tricolores. Depois, na última temporada, retornou a Porto Alegre para jogar pelas Mosqueteiras. No recorte, também soma um título do Gauchão, conquistado em 2025.
Goleiras que mais jogaram pelo Grêmio desde 2017
- 64 jogos — Raissa
- 63 jogos — Lorena
- 31 jogos — Vivi
- 17 jogos — Carol Aquino
- 13 jogos — Iasmin Paixão