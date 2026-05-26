Quanto o Juventude vai ganhar se eliminar o Botafogo na Copa do Brasil Feminina

Copa do Brasil Feminina ainda tem três gaúchos vivos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

As Esmeraldas entrarão em campo nesta quarta-feira (27) pela última vez antes da disputa da Copa do Mundo. O duelo contra o Botafogo se inicia às 15h30min e é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

As equipes se enfrentarão em partida única para definir quem avança e embolsa R$ 100 mil. Quem vencer, estará nas oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis.

O duelo ocorre no Nilton Santos, por sorteio organizado pela CBF. Na próxima fase, haverá novo sorteio para definir os embates da etapa subsequente.

Confira as premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);

R$ 50 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);

R$ 70 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);

R$ 80 mil (32 clubes); Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);

100 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);

R$ 120 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);

R$ 140 mil (4 clubes); Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);

200 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 1 milhão;

R$ 1 milhão; Campeão: R$ 2 milhões.