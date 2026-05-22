Promessa do Inter celebra conquista com a seleção feminina sub-17: "Muito especial"

O novo episódio do Resenha das Gurias recebeu a lateral Isadora Rech, do Inter. Recentemente, ela fez parte do elenco da seleção feminina que conquistou o Sul-Americano sub-17.
Essa foi a sexta conquista da equipe brasileira na história da competição. Na decisão, o Brasil superou a Argentina por 3 a 2.
Isadora também falou sobre a expectativa pela convocação para a Copa do Mundo Feminina sub-17. O torneio ocorre de 17 de outubro a 7 de novembro e será no Marrocos.
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana.
