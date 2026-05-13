O número que chama a atenção na campanha do Inter no Brasileirão Feminino

Inter, da goleira Gabi Barbieri, tem a melhor defesa do Brasileirão Feminino. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

As Gurias Coloradas vivem excelente fase no Brasileirão Feminino. Com quatro vitórias em sequência, estão no G-4 e apenas a um ponto do vice-líder Palmeiras.

O grande destaque da campanha que impulsionou o time ao quarto lugar vem de um setor específico: o defensivo. Nos últimos quatro jogos, o Inter foi vazado apenas uma vez.

Com apenas seis gols sofridos ao longo do campeonato, o clube tem a melhor defesa do Brasileirão Feminino. A goleira Gabi Barbieri, com seis jogos sem ser vazada e 2,6 defesas por partida, torna-se uma protagonista do bom momento colorado.

— Fico muito feliz em poder contribuir para esse momento da equipe. Ser a melhor defesa e a menos vazada do Brasileiro A-1 mostra o comprometimento de todo o grupo dentro de campo. A gente sabe da importância de ter um sistema defensivo sólido em uma competição tão equilibrada, e isso tem sido fundamental para os resultados e para o grande momento que estamos vivendo — afirmou a goleira do Inter.

Desempenho exemplar

Os números do clube colorado, após 10 rodadas, são os melhores não só no comparativo com os adversários. Em relação ao próprio Inter, este também é o melhor desempenho desde a retomada do departamento.

A última vez que as Gurias Coloradas haviam sofrido apenas seis gols nas 10 primeiras partidas, elas terminaram com o vice do Brasileirão Feminino. O curioso é que, naquele momento, Maurício Salgado também era o técnico.

Além dele, a goleira Gabi Barbieri (que revezava a titularidade com May) e a zagueira Sorriso também defendiam o Inter e, atualmente, seguem como titulares incontestáveis.

Agora, com esses mesmos personagens, o sonho é repetir a história. O primeiro passo será confirmar a classificação aos mata-matas. E o próximo desafio mirando esse objetivo será no sábado (16), às 16h, contra o Bahia.

Todas os desempenhos no Brasileirão Feminino neste recorte

2019 — 12 gols sofridos

2020 — 9 gols sofridos

2021 — 10 gols sofridos

2022 — 6 gols sofridos

2023 — 12 gols sofridos

2024 — 12 gols sofridos

2025 — 15 gols sofridos

2026 — 6 gols sofridos

Melhores defesas do Brasileirão 2026