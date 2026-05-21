O melhor e o pior cenários para o Juventude na rodada do Brasileirão Feminino

Juventude, de Carla Cruz e Bell Silva (D), abriu cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude entrará em campo querendo encaminhar a permanência na elite do Brasileirão Feminino. Após perder para o São Paulo, o Alviverde duelará com o Grêmio, no próximo domingo (24), na Montanha dos Vinhedos.

Se reencontrarem o caminho das vitórias, as Esmeraldas chegarão aos 11 pontos e terão a pontuação estimada para assegurar a vaga na Série A-1. Além disso, no melhor dos cenários, também abrirão oito pontos em relação ao Z-2.

Para isso, também teriam de secar América-MG e Vitória, que enfrentam Botafogo e Cruzeiro, respectivamente. Assim, ambos permaneceriam no Z-2 com três e dois pontos.

Por outro lado, se tudo der errado, o Juventude também pode ficar a três pontos da zona de rebaixamento. Para isso, além de perder, também teriam que acontecer: triunfos de Mixto-MT, América-MG e Vitória.

Este será o último jogo das Esmeraldas pelo Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Depois disso, o Ju volta a campo apenas em 26 de julho, às 15h, contra a Ferroviária.

Melhor cenário

vencer o Grêmio e chegar aos 11 pontos;

derrotas de América-MG (com 3 pontos) e Vitória (com 2 pontos) para Botafogo e Cruzeiro, respectivamente.

Neste cenário, o Juventude chegaria aos 11 pontos e abriria oito em relação à zona de rebaixamento.

Pior cenário

perder para o Grêmio e seguir com 8 pontos;

vitória do Mixto-MT (com 7 pontos) sobre o Corinthians;

vitória do América-MG (com 3 pontos) sobre o Botafogo;

triunfo do Vitória (com 2 pontos) sobre o Cruzeiro.

Neste cenário, o Juventude permaneceria com 8 pontos e ficaria a três da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar.

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