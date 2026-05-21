O melhor e o pior cenários para o Inter na rodada do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas, de Darlene e Valéria Cantuário (D), venceram quatro dos últimos cinco jogos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter entrará em campo querendo manter-se na zona de classificação do Brasileirão Feminino, e podendo até melhorar sua posição na tabela. Após a derrota para o Bahia, o Colorado mira no Flamengo, nesta sexta-feira (22), no Sesc Protásio Alves.

Se reencontrar o caminho das vitórias, o time de Maurício Salgado chegará ao 23 pontos e poderá assumir o terceiro lugar. Para isso, também terá de secar Bahia e São Paulo.

As Mulheres de Aço têm de perder para o Fluminense, por qualquer placar. Enquanto as Soberanas precisam tropeçar para o Santos e perder a vantagem de saldo de gols em relação ao Inter — atualmente, são quatro de diferença.

Por outro lado, se tudo der errado, o Inter também pode sair da zona de classificação. O cenário é muito específico, mas possível. Para isso, além de perder, o Colorado também teria de ver: Cruzeiro, Ferroviária e Bragantino vencerem.

Além disso, as Bragantinas também precisariam ultrapassar o Inter no saldo de gols. Atualmente, a vantagem colorada é de quatro gols.

Este será o último jogo do Inter pelo Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Depois disso, o Colorado volta a campo apenas em 24 de julho, às 20h, contra o Fluminense.

Melhor cenário

vencer o Flamengo e chegar aos 23 pontos;

derrota do Bahia (com 20 pontos) para o Fluminense;

derrota do São Paulo (com 23 pontos) para o Santos, por quatro gols de diferença (ou dois, se o Inter também triunfar por dois gols de diferença).

Neste cenário, as Gurias Coloradas chegariam aos 23 pontos e ultrapassariam Bahia e São Paulo, assumindo o terceiro lugar.

Pior cenário

perder para o Flamengo e permanecer com 20 pontos;

vitórias de Cruzeiro e Ferroviária sobre Vitória e Atlético-MG, respectivamente;

vitória do Bragantino sobre o Palmeiras que ultrapasse o Inter no saldo de gols (atualmente, as Gurias Coloradas têm saldo de quatro contra zero das Bragantinas).

Neste cenário, as Gurias Coloradas permaneceriam com 20 pontos e cairiam para o nono lugar.

Jogos que interessam ao Inter

22/5, 21h30min: Inter x Flamengo

23/5, 16h: Fluminense x Bahia

24/5, 15h: Bragantino x Palmeiras

24/5, 15h: Vitória x Cruzeiro

24/5, 18h: Atlético-MG x Ferroviária

25/5, 17h30min: São Paulo x Santos