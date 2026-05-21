O melhor e o pior cenários para o Grêmio na rodada do Brasileirão Feminino

Grêmio, de Montoya e Giovaninha (D), vem de duas vitórias em sequência. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem chances de ingressar na zona de classificação nesta rodada do Brasileirão Feminino. Após duas vitórias em sequência, o Tricolor joga com o Juventude, no domingo (24), na Montanha dos Vinhedos.

Se emplacarem o terceiro triunfo seguido, as Mosqueteiras chegarão aos 19 pontos e poderão até assumir o sétimo lugar. Para isso, também terão de torcer contra três rivais diretos.

Ferroviária, Flamengo e Bragantino estão ao alcance do Grêmio e podem ser ultrapassados em caso de derrota. A Ferrinha enfrenta o Atlético-MG, no domingo; mesmo dia que as Bragantinas duelam com o Palmeiras. As Mulheres da Gávea jogam na sexta, contra o Inter.

Por outro lado, se tudo der errado, o Tricolor também pode cair duas posições e ver a distância para o G-8 subir para sete pontos. Neste caso, além de Ferroviária e Flamengo vencerem, Fluminense e Santos também teriam de triunfar sobre Bahia e São Paulo, respectivamente.

Este será o último jogo do Grêmio pelo Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas em 24 de julho, às 19h, contra o Flamengo.

Melhor cenário

vencer o Juventude e chegar aos 19 pontos e a seis vitórias;

derrota do Bragantino (com 17 pontos) para o Palmeiras;

derrota do Flamengo (com 19 pontos e cinco vitórias) para o Inter;

derrota da Ferroviária (com 19 pontos e cinco vitórias) para Atlético.

Neste cenário, o Grêmio chegaria aos 19 pontos, ultrapassaria três rivais e assumiria o sétimo lugar.

Pior cenário

perder para o Juventude e seguir com 16 pontos;

vitórias de Ferroviária e Flamengo (ambos com 19 pontos) sobre Atlético-MG e Inter, respectivamente;

vitória do Fluminense (com 15 pontos) sobre o Bahia;

vitória do Santos (com 14 pontos) sobre o São Paulo.

Neste cenário, o Grêmio permaneceria com 16 pontos e seria ultrapassado por dois rivais, caindo para o 12º lugar. Além disso, também veria a diferença para o G-8 aumentar para sete pontos.

Jogos que interessam ao Grêmio

22/5, 21h30min: Inter x Flamengo

23/5, 16h: Fluminense x Bahia

24/5, 15h: Juventude x Grêmio

24/5, 15h: Bragantino x Palmeiras

24/5, 18h: Atlético-MG x Ferroviária

25/5, 17h30min: São Paulo x Santos