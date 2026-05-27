Nos pênaltis, Inter vence o Grêmio e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Em noite fria no Estádio Beira-Rio, um Gre-Nal histórico foi disputado. Pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo único, as Gurias Coloradas venceram as Mosqueteiras nas penalidades nesta quarta-feira (27), após um empate sem gols no tempo normal, e estão nas oitavas de final da competição nacional.

Nas cobranças, quem se consagrou foi a goleira Gabi Barbieri. Ela defendeu as cobranças de Camila Pini e de Leidiane, garantindo a classificação colorada.

Desde a reabertura dos departamentos de futebol feminino, em 2017, Grêmio e Inter nunca tinham se enfrentado de forma eliminatória em competições nacionais, o que trouxe uma tensão maior ao jogo, mas também engrandeceu o confronto. Classificado, o Inter aguarda o próximo adversário na competição, que será definido em sorteio.

Agora, os dois times entram no período sem jogos em função da Copa do Mundo masculina e só voltam a jogar em 24 de julho pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. O Grêmio enfrentará o Flamengo, no Rio de Janeiro, enquanto o Inter receberá o Fluminense, em Porto Alegre.

Como foi o jogo

Confronto decisivo foi realizado no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Primeira etapa

A tensão natural de um Gre-Nal somada ao fator jogo único decisivo deixaram o clássico desta quarta-feira mais truncado na primeira etapa. A alternativa do Grêmio foi arriscar de fora da área. Camila Pini tratou de arriscar logo aos três minutos, mas a bola saiu para fora.

As Mosqueteiras conseguiram, aos poucos, dominar o meio de campo e controlar o ataque colorado, mas faltava uma chance de gol. Ela voltou a aparecer aos 19 minutos, em nova finalização de longe que não acertou o alvo. Desta vez, foi de Dani Barão.

Do lado do Inter, que tinha dificuldades na troca de passes, a opção passou a ser a bola parada. Aos 25 minutos, Darlene cobrou falta na área, Débora desviou de cabeça e Sorriso completou na direção do gol. Apesar do perigo, Raíssa defendeu sem dificuldades.

O Grêmio voltou a criar em chutes de fora da área. Dois minutos depois, Camila Pini cobrou falta com efeito, mas Gabi Barbieri defendeu sem dar rebote. A jovem goleira do Inter também defendeu com tranquilidade o chute de Gisele, aos 33, que fez jogada individual pela direita e chutou na entrada da área.

O primeiro tempo teve o Inter com a última chance, mais uma vez originada de cobrança de falta. Com 41 minutos, Darlene lançou na área, e Sole Jaimes cabeceou no canto, mas para fora. A centroavante argentina teve essa como a sua única chance na etapa inicial.

Segundo tempo

Melhor no primeiro tempo, as Mosqueteiras também voltaram com superioridade na etapa final, tendo duas chances de perigo nos primeiros cinco minutos.

A primeira delas foi a mais clara. Acionada pelo lado direito, Dani Barão aproveitou que Valéria Cantuário e Sorriso se atrapalharam no lance e disparou em direção ao gol. Ao entrar na área, ela finalizou rasteiro e, por pouco, não acertou a trave.

Já a segunda foi com Leidiane. A centroavante recebeu cruzamento rasteiro de Camila Arrieta e chutou com a perna canhota. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

As Gurias Coloradas só foram levar perigo ao gol gremista aos 13 minutos. Caty recebeu na intermediária, avançou pelo meio e bateu forte, mirando o canto de Raíssa. Contudo, a goleira do Grêmio fez grande defesa e salvou o Tricolor.

Depois, foram longos 23 minutos em que as equipes não conseguiram pressionar o gol adversário, com o jogo mais travado no meio de campo. Foi só aos 36 minutos que, após erro da defesa do Inter, a bola sobrou para Leidiane, na entrada da área. Mais uma vez, Gabi Barbieri defendeu sem dificuldades.

Nos últimos minutos, nada de alteração no placar. Coube às penalidades decidirem a equipe classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Penalidades

Foi neste momento que cresceu a atuação de Gabi Barbieri. Ela defendeu as cobranças da experiente Camila Pini e da centroavante Leidiane. Raíssa, a goleira gremista, pegou o chute de Bianca Martins, mas não foi o suficiente. Inter na próxima fase.

Copa do Brasil Feminina – terceira fase – 27/5/2026

Inter (0)

Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca Martins; Aninha (Soll, 18’/2°T), Lelê, Pati Llanos (Alice Santos, 38’/2°T) e Caty; Valéria Cantuário, Darlene (Alice Helena, 41’/2°T) e Sole Jaimes (Joana, 18’/2°T). Técnico: Mauricio Salgado.

Grêmio (0)

Raíssa; Dani Barão, Rodríguez, Mônica Ramos, Allyne e Camila Arrieta (Maria, 37’/2°T); Camila Pini e Montoya (Amanda Brunner, 47’/2°T); Giovaninha (Brenda Woch, INT), Gisele (Maria Dias, 16’/2°T) e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

CARTÕES AMARELOS: Allyne (G); Bianca Morais e Sorriso (I)

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Luciane Rodrigues dos Santos (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS).

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

PÚBLICO: 1.735 pessoas (1.418 pagantes)

RENDA: R$ 7,3 mil

Próximo jogo do Inter

Sexta, 24/07 - 20h

Inter x Fluminense

Sesc Protásio Alves - Brasileirão Feminino (13ª rodada)

Próximo jogo do Grêmio

Sexta, 24/07 - 19h

Flamengo x Grêmio

Estádio Luso Brasileiro - Brasileirão Feminino (13ª rodada)