Futebol feminino

Na Montanha dos Vinhedos
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No último lance, Grêmio busca empate com o Juventude pelo Brasileirão Feminino

Laurinha abriu o placar para as Jaconeras, e Maria Dias igualou para as Mosqueteiras nos acréscimos

Zero Hora

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