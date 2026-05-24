No último lance, Grêmio busca empate com o Juventude pelo Brasileirão Feminino

Pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, Juventude e Grêmio empataram em 1 a 1 na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, neste domingo (24). Laurinha marcou para as Jaconeras, e Maria Dias para as Mosqueteiras.

Com o resultado, as Esmeraldas seguem em 14º na tabela, com 9 pontos, e as Mosqueteiras sobem para a 9ª colocação, com 17 pontos.

Primeira etapa

Partida aconteceu em Bento Gonçalves. Leonardo Bidese/ECJ

A partida começou com pressão tricolor, com a primeira chance de gol logo aos cinco minutos. Camila Pini arriscou um chute de fora da área, mas mandou a bola para fora.

O domínio inicial do Grêmio, contudo, não se traduziu em melhores oportunidades no alvo depois disso. Superior na partida e com maior posse de bola, a equipe enfrentou dificuldades de criação e construção de jogo.

O Juventude, ao mesmo tempo, começou a responder e assustou a defesa tricolor aos 18 minutos. A zagueira Monica Ramos perdeu a bola para Bell Silva, que estava próxima da grande área. Montoya recuperou a posse das Mosqueteiras e salvou o que era uma boa oportunidade para as Esmeraldas.

O Juventude ainda investiu em contra-ataques no final da primeira etapa. E foi em um deles que aconteceu o lance que mudou o rumo do jogo, aos 33 minutos: a expulsão da goleira do Grêmio, Raíssa.

Martha Figueredo ia chegando em velocidade quando a goleira tricolor fez falta fora da grande área, atingindo o pé na cabeça da atleta jaconeira. Foi aplicado o cartão vermelho de forma direta.

Aos 50 minutos da primeira etapa, Daniela Montoya ainda teve uma última chance de abrir o placar. Ela recebeu a bola, fez o giro e encontrou espaço para a finalização, mas faltou precisão no chute. Bola para fora do gol de Thaís Amorim.

Segundo tempo

A postura de ambos os times mudou na segunda etapa, muito por conta da diferença numérica após a expulsão da goleira Raíssa. O Juventude subiu as linhas e começou a pressionar o Grêmio, trabalhando melhor a bola, mas sem criatividade no ataque. Já o Tricolor administrou o empate, sem correr riscos.

As mosqueteiras ainda conseguiram criar, mesmo postadas mais defensivamente. Aos oito minutos, Camila Pini cobrou falta no terceiro terço do campo, próxima à bandeira de escanteio pelo lado direito. Em um misto de cruzamento com chute, Pini dificultou para o Juventude, e exigiu uma boa defesa da goleira Thaís Amorim.

Mesmo com uma jogadora a menos, o time do Grêmio teve uma das melhores chances do jogo aos 33 minutos da segunda etapa. Camila Arrieta cruzou a bola na cabeça da Daniela Montoya, que acertou na trave.

Pouco tempo depois, aos 35 minutos, em cobrança de escanteio na segunda trave, saiu o gol do Juventude. Laurinha, de cabeça, balançou as redes.

A vitória parecia encaminhada para das donas da casa. Nos acréscimos, contudo, Maria Dias empatou para as Mosqueteiras no último lance do jogo.

* Produção: Helena Brum

Brasileirão Feminino — 12ª rodada — 24/5/2026

Grêmio

Raíssa (cartão vermelho 33'/1ºT); Rodríguez (Maria Dias, 45'/2ºT), Mónica Ramos e Allyne; Dani Barão, Daniela Montoya (Bia Santos, 39'/2ºT) , Camila Pini (Maria Santos, 45'/2ºT) e Camila Arrieta (Yamila Rodriguez, 39'/2ºT); Gisele, Giovaninha e Brenda Woch (Sol, 36'/1ºT). Técnica: Jéssica de Lima.

Juventude

Thais Amorim; Limpia Fretes, Carla Cruz, Joiceane Scatola e Carol Ladaga; Bell Silva (Teté, 11'/2ºT), Luciane Baião e Laurinha; Nicole Marussi (Grazi, 40'/2ºT), Martha Figueiredo (Tefinha, 41'/2ºT) e Kamile Loirão (Joyce Manfio 25'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.

GOLS: Laurinha (Juventude) e Maria Dias (Grêmio)

CARTÕES AMARELOS: Bell Silva, Gisele, Joiceane Scatola, Jéssica de Lima

CARTÕES VERMELHOS: Raíssa

LOCAL: Montanha dos Vinhedos

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