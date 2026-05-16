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"Não é um jogo que vai mudar a nossa história dentro do campeonato", afirma lateral do Inter após tropeço para o Bahia

Gurias Coloradas perderam para as Mulheres de Aço na tarde deste sábado (16)

Carolina Freitas

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