"Não é um jogo que vai mudar a nossa história dentro do campeonato", afirma lateral do Inter após tropeço para o Bahia

Inter perdeu para o Bahia por 3 a 0 fora de casa. Leticia Martins / Bahia/Divulgação

O Inter não conseguiu aumentar sua sequência de vitórias no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (16), o Colorado foi derrotado pelo Bahia, por 3 a 0, fora de casa. O resultado fez com que a equipe perdesse uma posição, mas seguisse na zona de classificação aos mata-matas.

Após o duelo, o discurso foi de autocrítica mas também de observações acerca da atuação da arbitragem. No primeiro tempo, o Inter teve um gol anulado de maneira polêmica, por falta de ataque de Bianca Martins.

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— O Bahia é uma grande equipe, de G-5, e sabíamos da dificuldade. Temos que avaliar a arbitragem em alguns pontos, porque acho que o gol estava válido. Teve um pênalti que não sei se foi ou não. Mas não justifica tomarmos 3 a 0. Foi um jogo que não soubemos lidar dentro de campo — avaliou a lateral Paulinha.

Agora, o Inter volta suas atenções para o último jogo do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. A partida será contra o Flamengo, em Porto Alegre.

— A gente sabe que o trabalho continua, não é um jogo que vai mudar a nossa história dentro do campeonato. Somos uma equipe muito forte, sabemos da nossa qualidade, sabemos o que podemos fazer e podemos muito mais. Então, é seguir trabalhando e entender que o nosso próximo foco é o Flamengo — encerrou a lateral colorada.