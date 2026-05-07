Meia do Grêmio se torna protagonista de campanha que garantiu Brasil na Copa do Mundo sub-17

Mari Cândido é um dos nomes de destaque do Brasil. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

Ainda com 15 anos, a meia Mari Gigante vem sendo uma das protagonistas do Brasil na disputa do Sul-Americano Feminino sub-17. Cria do Grêmio, a guria marcou gol em quatro dos cinco jogos da seleção brasileira na campanha que garantiu o país na Copa do Mundo da categoria.

Natural de Viamão, a jogadora ganhou ainda mais destaque no duelo decisivo, realizado na última quarta-feira (6), contra o Chile. Em busca da classificação à final, que confirmaria a vaga, o Brasil abriu o placar, sofreu a virada e teve de lutar até o final para forçar os pênaltis.

Aí, veio o gol mais importante de Mari Gigante no Sul-Americano. Aos 37 minutos do segundo tempo, recebeu a bola na área e tirou da goleira para igualar o placar e garantir a disputa das penalidades.

Sem se eximir da responsabilidade, a meio-campista cobrou o terceiro, converteu e, depois, torceu para que as companheiras também fizessem sua parte. Com a vitória por 5 a 3, o Brasil se garantiu no Mundial.