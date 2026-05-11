Meia do Grêmio e lateral do Inter conquistam título pela seleção brasileira de base  

Brasil superou a Argentina na decisão do torneio. Conmebol / Divulgação

O Brasil conquistou o Sul-Americano Feminino sub-17 pela sexta vez. No último sábado (9), a seleção brasileira venceu a Argentina, por 3 a 2, para ficar com o título da competição. O duelo foi disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O destaque fica por conta da meia Mari Cândido, do Grêmio, e da lateral Isadora Rech, do Inter, que integraram o elenco campeão. As duas jogaram a partida decisiva contra a Argentina.