Lei da Copa do Mundo 2027 prevê premiação de até R$ 9 milhões para ex-atletas; entenda 

Pioneiras da Seleção serão beneficiadas por Projeto de Lei. Reprodução / Governo Federal

O Senado Federal deve analisar, nos próximos dias, a Lei Geral da Copa de 2027. O texto sugere medidas para o Mundial Feminino, que vai acontecer no Brasil, e propõe uma recompensa financeira às pioneiras da modalidade.

O Projeto de Lei 1.315/2026 sugere que as 18 jogadoras que conquistaram a medalha de bronze em 1988, na China, na primeira Copa do Mundo Feminina da Fifa, recebam R$ 500 mil. Com isso, seriam destinados R$ 9 milhões do orçamento do Ministério do Esporte.

A valorização é similar à que ocorreu em 2014, na Copa do Mundo masculina. Naquele momento, o Governo Federal autorizou a premiação de R$ 100 mil para cada jogador dos Mundiais de 1958, 1962 e 1970.

Veja a lista de pioneiras

Goleiras: Lica Laurentino, Simone Carneiro

Lica Laurentino, Simone Carneiro Laterais: Marisa Pires Nogueira (capitã), Rosilane Fanta, Suzana Cavalheiro.

Marisa Pires Nogueira (capitã), Rosilane Fanta, Suzana Cavalheiro. Zagueiras: Elane Rego, Suzy Bittencourt, Sandra Duarte.

Elane Rego, Suzy Bittencourt, Sandra Duarte. Meias: Lúcia Feitosa, Marilza Pelezinha, Marcinha Honório, Fia Paulista, Márcia Russa, Sissi Lima.

Lúcia Feitosa, Marilza Pelezinha, Marcinha Honório, Fia Paulista, Márcia Russa, Sissi Lima. Atacantes: Lucilene Cebola, Roseli de Belo, Michael Jackson, Flordelis Oliveira.

Outros itens em pauta

O Projeto de Lei também aborda itens importantes para a realização da Copa do Mundo de 2027, como direitos e deveres de entidades envolvidas na organização. A medida autoriza a União a tomar medidas necessárias para cumprir exigências internacionais.

Pontos do PL

Compete à Fifa definir os valores dos ingressos, podendo inclusive adotar o chamado “preço dinâmico” , desde que essa informação seja comunicada ao torcedor no momento da compra. A entidade não será obrigada a oferecer descontos ou gratuidades.

, desde que essa informação seja comunicada ao torcedor no momento da compra. A entidade não será obrigada a oferecer descontos ou gratuidades. O governo brasileiro concederá vistos temporários a estrangeiros credenciados ou convidados pela Fifa.

a estrangeiros credenciados ou convidados pela Fifa. Para os trabalhadores envolvidos na organização do evento, sejam migrantes ou não, a Lei Geral da Copa prevê um regime específico de banco de horas , sem a aplicação de feriados nacionais, estaduais ou municipais.

, sem a aplicação de feriados nacionais, estaduais ou municipais. O Governo Federal ficará responsável por disponibilizar, durante os eventos oficiais, serviços de segurança, atendimento de saúde e assistência médica, além de vigilância sanitária e controle aduaneiro.

A Polícia Federal instituirá uma força-tarefa nacional de segurança para a Copa de 2027, reunindo representantes das forças de segurança federais, estaduais, distritais e municipais, além de órgãos de inteligência e entidades de apoio logístico, com autonomia para planejar, executar e monitorar as ações.

Ficam autorizadas, em todo o território nacional, ações de patrocínio e divulgação de marcas de empresas de apostas e jogos, na condição de patrocinadoras dos eventos oficiais, realizadas pela Fifa, seus parceiros comerciais ou empresas contratadas, por qualquer meio (físico, digital ou virtual), desde que não envolvam a oferta direta de apostas no país.