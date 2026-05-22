Juventude x Grêmio: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam as Mosqueteiras no próximo domingo (24), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Grêmio

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião (Laurinha); Nicole Marussi, Teté e Martha Figueiredo. Técnico: Luciano Brandalise.

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Allyne; Dani Barão, Daniela Montoya, Camila Pini e Camila Arrieta; Gisele, Giovaninha e Brenda Woch. Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Juventude x Grêmio

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Juventude x Grêmio

O Uol Play anuncia a transmissão.

Como chegam Juventude x Grêmio

Juventude

As Esmeraldas vêm de derrota para o São Paulo, por 1 a 0. O time gaúcho está em 14º, com oito pontos. Ao todo, soma duas vitórias, dois empates e sete derrotas ao longo da competição.

Para este jogo, o Juventude contará com o retorno da meia Laurinha, que cumpriu suspensão na última rodada.

Grêmio

As Mosqueteiras venceram o Mixto-MT, por 3 a 0, na última rodada. Mesmo assim, seguem fora da zona de classificação. O Grêmio é o 10º colocado, com 16 pontos. Ao longo da competição, o Tricolor soma cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.

Para este jogo, o time não poderá contar com a atacante Leidiane, suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Ingressos para Juventude x Grêmio

A entrada será mediante a doação de 2 kg de alimento não-perecível (exceto sal). A torcida do Juventude entra pelo portão 6. Enquanto a do Grêmio acessa pelo portão 4.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.