Juventude perde para o São Paulo no Brasileirão Feminino

Juventude, de Teté, perdeu para o São Paulo. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude não conseguiu segurar o forte time do São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Na noite de segunda-feira (18), as Esmeraldas perderam para as Soberanas por 1 a 0, no Marcelo Portugal, em Cotia. O gol foi marcado por Serrana.

O resultado manteve o Alviverde na 14ª colocação, com oito pontos. A distância para a zona de rebaixamento segue em cinco pontos.