Juventude perde para o São Paulo no Brasileirão Feminino

O Juventude não conseguiu segurar o forte time do São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Na noite de segunda-feira (18), as Esmeraldas perderam para as Soberanas por 1 a 0, no Marcelo Portugal, em Cotia. O gol foi marcado por Serrana.
O resultado manteve o Alviverde na 14ª colocação, com oito pontos. A distância para a zona de rebaixamento segue em cinco pontos.
As Esmeraldas só terão mais um desafio antes da parada para a Copa do Mundo. No próximo domingo (24), enfrentarão o Grêmio, às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.