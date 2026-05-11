Juventude goleia o Vitória e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

Gurias Jaconeras venceram pela segunda vez no torneio. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Mesmo atuando fora de casa, as Esmeraldas não tomaram conhecimento do Vitória. Na tarde desta segunda-feira (11), as gurias do Juventude golearam por 3 a 0, no Barradão, em Salvador, e encaminharam o principal objetivo da temporada, a permanência na elite.

Carla Cruz, Martha Figueiredo e Teté marcaram os gols que levaram o time aos oito pontos — cinco a mais do que os times do Z-2 no Brasileirão Feminino. O Ju ocupa momentaneamente na 14ª posição, já que ainda pode perder alguma colocação no decorrer da rodada.

Agora, com certa tranquilidade em relação à briga pela permanência, o Ju se prepara para enfrentar mais um forte adversário. Em 18 de maio, duelará com o São Paulo, fora de casa, pela 11ª rodada. Até lá, poderá comemorar um resultado que deve selar a continuidade na Série A-1.

O jogo

O Juventude iniciou o jogo no Barradão como se estivesse sob seus domínios e, antes de o relógio chegar a cinco minutos, já havia criado duas jogadas de perigo. Teté e Kamile Loirão foram as responsáveis pelas oportunidades que quase surpreenderam a defesa baiana.

Mesmo com o ímpeto ofensivo, o Juventude não tinha capricho para finalizar as jogadas e vencer o Vitória. Além disso, também sofria com o jogo faltoso das adversárias. E, com isso, teve de se contentar com o empate sem gols nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, as Leoas tentaram sair mais para o jogo e chegaram a levar perigo por duas vezes. Aos 10, com Garcez arriscando de longe e parando em grande defesa de Thais. E, depois, aos 20, mais uma vez com a camisa 11. Só que, agora, mandando na trave.

Só que parou por aí. Depois, só deu Juventude. Aos 26, Nicole Marussi cobrou escanteio para que a mamãe Carla Cruz cabeceasse às redes e abrisse o placar no Barradão.

Mas isso não bastava para as Esmeraldas, que seguiam insistindo e, três minutos depois, voltaram a balançar as redes. Após cruzamento de Limpia Fretes, Martha Figueiredo cabeceou para o gol e ampliou a vantagem.

Quando a vitória já parecia decretada, ainda veio mais um. E, adivinha: também na bola aérea. Agora, o cruzamento foi de Bell Silva para que Teté finalizasse às redes.

Estava decretado o triunfo mais importante do Juventude na Série A-1, que, além dos três pontos, também afundou o adversário direto no Z-2.

Brasileirão Feminino — 10ª rodada — 11/5/2026

Vitória (0)

Lorrana; Moniquinha (Lari, 30'/2ºT), Raiani, Monik e Liriel (Kim Campos, 30'/2ºT); Lanny (Bispo, 39'/2ºT), Vic e Mari Pires; Sheilinha, Monteiro (Garcez, INT) e Lins (Geyce, 39'/2ºT). Técnico: Anderson Magalhães.

Juventude (3)

Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha (Martha Figueiredo, 41'/1ºT), Bell Silva (Leka, 40'/2ºT) e Laurinha (Duda Calazans, INT); Nicole Marussi, Teté (Nubia, 40'/2ºT) e Kamile Loirão (Joyce, 8'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.

Gols: Carla Cruz, aos 26, Martha Figueiredo, aos 29, e Teté, aos 37 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Lanny, Mari Pires e Vic (V); Laurinha e Joiceane Scatola (J).

Local: Barradão, em Salvador.

Arbitragem: Marianna Nanni Batalha (SP), auxiliada por Jamilly Costa Oliveira (BA) e Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — 11ª rodada

18/5/2026 — 20h

Marcelo Portugal (Cotia - SP)