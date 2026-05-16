Jogadoras do Grêmio comemoram goleada sobre o Mixto-MT e projetam sequência: "Agora é trabalhar"

As Mosqueteiras fizeram o dever de casa, golearam o Mixto-MT e ingressaram momentaneamente no G-8 do Brasileirão Feminino. O triunfo por 3 a 0 levou o time ao oitavo lugar, com 16 pontos.
A vitória começou com a zagueira Mónica Ramos abrindo o placar, com um gol de letra. Esta também foi a primeira vez que a jogadora marcou com a camisa tricolor.
— Estou muito feliz por ter contribuído com um gol para o Tricolor, mais três pontos, e o resto é conversa — disse a colombiana.
O Grêmio ampliou a vantagem no segundo tempo, com a atacante Giovaninha. Agora, ela chegou aos 25 gols com a camisa tricolor e tornou-se a sexta maior artilheira do clube desde a retomada do futebol feminino.
— Muito feliz de fazer gol em casa. Mais feliz ainda com a vitória. Vamos, Grêmio — comemorou a atacante.
As Mosqueteiras fecharam o placar com Camila Pini. Na reta final, a meia mandou no ângulo para confirmar a vitória gremista.
— Muito feliz pelo gol, muito feliz pela vitória e agora é trabalhar para o próximo (jogo) — disse.
Agora, o Grêmio se prepara para o último jogo do Brasileirão antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo. O duelo será contra o Juventude, no dia 24 de maio, em Bento Gonçalves.