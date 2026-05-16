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Jogadoras do Grêmio comemoram goleada sobre o Mixto-MT e projetam sequência: "Agora é trabalhar"

Mosqueteiras chegaram aos 16 pontos e entraram na zona de classificação

Carolina Freitas

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