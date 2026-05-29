Jogadoras de Grêmio e Juventude são convocadas para a disputa da data Fifa

O futebol gaúcho já teve cinco atletas convocadas para a disputa da próxima data Fifa. São quatro jogadoras do Grêmio e uma do Juventude nas listas de Venezuela, Paraguai, Equador e Colômbia. Todas estarão em campo pela Liga das Nações Feminina.
As laterais Camila Arrieta, do Tricolor, e Limpia Fretes, do Alviverde, foram chamadas para representar a seleção paraguaia. Elas serão opções para os testes de 5 e 9 de junho, contra Bolívia e Colômbia, respectivamente.
A meia Daniela Montoya também estará em campo pela Liga das Nações. Representando a Colômbia, a jogadora do Grêmio estará à disposição contra Uruguai e Paraguai, também em 5 e 9 de junho, respectivamente.
Enquanto a zagueira tricolor Mayerli Rodríguez vai representar o Equador. Os jogos serão contra Chile e Argentina, nos dias 5 e 9 de junho.
A última atleta do futebol gaúcho presente nas convocações foi a volante Kika Moreno, também das Mosqueteiras. A seleção venezuelana duelará com o Uruguai, em 9 de junho.
O que é a Liga das Nações?
A competição conta com a participação das nove seleções filiadas à Conmebol. O torneio se encerra nesta data Fifa, após nove rodadas e 36 jogos.
A Liga das Nações é classificatória para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. Os dois primeiros colocados se garantem no Mundial. Enquanto o terceiro e o quarto disputarão a repescagem.
Atualmente, Argentina e Colômbia (ambas com 14 pontos) ocupam as duas primeiras posições na tabela. Enquanto, neste momento, Venezuela e Chile estão indo para a repescagem.
O Brasil não disputa porque já está classificado à Copa do Mundo, por ser o país-sede em 2027.
Jogos que definem a Liga das Nações
Oitava rodada
- 5/6, 20h: Chile x Equador
- 5/6, 20h: Bolívia x Paraguai
- 5/6, 20h: Argentina x Peru
- 5/6, 20h: Colômbia x Uruguai
Nona rodada
- 9/6, 20h: Peru x Bolívia
- 9/6, 20h: Paraguai x Colômbia
- 9/6, 20h: Uruguai x Venezuela
- 9/6, 20h: Equador x Argentina
Tabela da Liga das Nações
- Argentina — 14 pontos
- Colômbia — 14 pontos
- Venezuela — 11 pontos
- Chile — 10 pontos
- Equador — 8 pontos
- Paraguai — 7 pontos
- Peru — 7 pontos
- Uruguai — 5 pontos
- Bolívia — 1 ponto