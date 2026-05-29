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Jogadoras de Grêmio e Juventude são convocadas para a disputa da data Fifa

Kika Moreno, Camila Arrieta, Daniela Montoya, Mayerli Rodríguez e Limpia Fretes foram chamadas para representar suas seleções 

Carolina Freitas

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