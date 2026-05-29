Jogadoras de Grêmio e Juventude são convocadas para a disputa da data Fifa

Camila Arrieta (E) e Limpia Fretes foram convocadas para a seleção paraguaia. Caroline Motta/Grêmio / Leonardo Bidese/Juventude

O futebol gaúcho já teve cinco atletas convocadas para a disputa da próxima data Fifa. São quatro jogadoras do Grêmio e uma do Juventude nas listas de Venezuela, Paraguai, Equador e Colômbia. Todas estarão em campo pela Liga das Nações Feminina.

As laterais Camila Arrieta, do Tricolor, e Limpia Fretes, do Alviverde, foram chamadas para representar a seleção paraguaia. Elas serão opções para os testes de 5 e 9 de junho, contra Bolívia e Colômbia, respectivamente.

A meia Daniela Montoya também estará em campo pela Liga das Nações. Representando a Colômbia, a jogadora do Grêmio estará à disposição contra Uruguai e Paraguai, também em 5 e 9 de junho, respectivamente.

Enquanto a zagueira tricolor Mayerli Rodríguez vai representar o Equador. Os jogos serão contra Chile e Argentina, nos dias 5 e 9 de junho.

A última atleta do futebol gaúcho presente nas convocações foi a volante Kika Moreno, também das Mosqueteiras. A seleção venezuelana duelará com o Uruguai, em 9 de junho.

O que é a Liga das Nações?

A competição conta com a participação das nove seleções filiadas à Conmebol. O torneio se encerra nesta data Fifa, após nove rodadas e 36 jogos.

A Liga das Nações é classificatória para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. Os dois primeiros colocados se garantem no Mundial. Enquanto o terceiro e o quarto disputarão a repescagem.

Atualmente, Argentina e Colômbia (ambas com 14 pontos) ocupam as duas primeiras posições na tabela. Enquanto, neste momento, Venezuela e Chile estão indo para a repescagem.

O Brasil não disputa porque já está classificado à Copa do Mundo, por ser o país-sede em 2027.

Jogos que definem a Liga das Nações

Oitava rodada

5/6, 20h: Chile x Equador

5/6, 20h: Bolívia x Paraguai

5/6, 20h: Argentina x Peru

5/6, 20h: Colômbia x Uruguai

Nona rodada

9/6, 20h: Peru x Bolívia

9/6, 20h: Paraguai x Colômbia

9/6, 20h: Uruguai x Venezuela

9/6, 20h: Equador x Argentina

Tabela da Liga das Nações