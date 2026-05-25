Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas e as Mosqueteiras se enfrentam na quarta-feira (27), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.

Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Veja abaixo as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca Martins; Aninha, Myka, Pati Llanos (Lelê) e Soll (Caty); Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Allyne; Dani Barão, Daniela Montoya (Bia Santos), Camila Pini e Camila Arrieta; Gisele, Giovaninha e Leidiane (Brenda Woch). Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Inter x Grêmio

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas vêm de um momento turbulento na temporada. Após duas derrotas em sequência no Brasileirão Feminino, o Inter caiu para o oitavo lugar, com 20 pontos. Agora, tenta virar a chave para a disputa da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Grêmio

As Mosqueteiras vêm de três jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino. Os resultados fizeram com que o Tricolor subisse para o nono lugar, com 17 pontos. Agora, o Grêmio tenta repetir o bom momento na disputa da Copa do Brasil, contra o Inter.

Ingressos para Inter x Grêmio

Valores dos ingressos. - / Inter/Divulgação

Sócios e não sócios devem realizar o cadastro no Mundo Colorado e ter o registro da biometria facial para acessar o Beira-Rio. Abaixo, a documentação exigida: