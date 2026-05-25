As Gurias Coloradas e as Mosqueteiras se enfrentam na quarta-feira (27), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina.
Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Veja abaixo as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Grêmio
Inter: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca Martins; Aninha, Myka, Pati Llanos (Lelê) e Soll (Caty); Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Grêmio: Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Allyne; Dani Barão, Daniela Montoya (Bia Santos), Camila Pini e Camila Arrieta; Gisele, Giovaninha e Leidiane (Brenda Woch). Técnica: Jéssica de Lima.
Arbitragem para Inter x Grêmio
- Ainda não divulgada.
Onde assistir a Inter x Grêmio
- O SporTV anuncia a transmissão.
Como chegam Inter x Grêmio
Inter
As Gurias Coloradas vêm de um momento turbulento na temporada. Após duas derrotas em sequência no Brasileirão Feminino, o Inter caiu para o oitavo lugar, com 20 pontos. Agora, tenta virar a chave para a disputa da Copa do Brasil, contra o Grêmio.
Grêmio
As Mosqueteiras vêm de três jogos de invencibilidade no Brasileirão Feminino. Os resultados fizeram com que o Tricolor subisse para o nono lugar, com 17 pontos. Agora, o Grêmio tenta repetir o bom momento na disputa da Copa do Brasil, contra o Inter.
Ingressos para Inter x Grêmio
Sócios e não sócios devem realizar o cadastro no Mundo Colorado e ter o registro da biometria facial para acessar o Beira-Rio. Abaixo, a documentação exigida:
- Para brasileiros(as), o CPF é obrigatório;
- Para estrangeiros(as), é necessário informar o número do passaporte;
- Para cidadãos de países do Mercosul, também será aceito documento de identificação válido.