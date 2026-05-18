Inter x Flamengo: tudo sobre o jogo da semifinal do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo na próxima quarta-feira (20), às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela volta das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20.

As Meninas da Gávea venceram a ida por 4 a 1 e agora têm a vantagem. Para avançar, o Inter tem de vencer por quatro ou mais gols de diferença. Se triunfar por três gols de diferença, forçará a decisão nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Flamengo

Inter: Valentina; Duda Freitas, Gi Mazzoti, Alemoa e Laura Rodrigues; Pietra, Sarah e Joana; Clara Güell (Aninha), Laurinha (Gabi Inácio) e Alice. Técnico: David da Silva.

Flamengo: Isa Condorelli; Bruna, Sofia, Laura Cardoso e Isabela Nunes; Dudinha, Nicoli (Maria Fernanda) e Anna Luiza; Ana Papel, Leane e Campos (Yasmim Cardoso). Técnico: Filipe Torres.

Arbitragem para Inter x Flamengo

Bruna de Miranda Martins (RS), auxiliada por Tais Regina Ruver (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Inter x Flamengo

A CBF TV e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Inter x Flamengo

Inter

As Gurias Coloradas acumulam sete vitórias e duas derrotas ao longo da competição. Na primeira fase, foram as líderes do Grupo C. Nas quartas de final, eliminaram o Palmeiras após dois triunfos.

Para este jogo, o técnico David da Silva não poderá contar com a goleira Camilly, expulsa na partida de ida.

Flamengo

As Meninas da Gávea vêm de sete vitórias, um empate e uma derrota no Brasileirão Feminino sub-20. Na classificatória, foram as líderes do Grupo B. No mata-mata, passaram pelo Fluminense, pelo agregado de 4 a 2.

Para este jogo, o técnico Filipe Torres não poderá contar com a artilheira Brendha, expulsa na partida de ida, e nem com a meia Kaylane, suspensa pelo terceiro amarelo.

Ingressos para Inter x Flamengo

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

São 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno. Se classificaram às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

A partir de então, se iniciaram os mata-matas, disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.