Inter x Flamengo: tudo sobre o jogo da 12ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo na próxima sexta-feira (22), às 21h30min, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Flamengo

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Sorriso, Bianca Martins e Soll; Myka, Pati Llanos e Darlene; Aninha, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Flamengo: Vivi; Núbia (Monalisa), Flávia Mota, Sofia e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni (Thaisa Moreno), Mariana Fernandes (Kaylane Vieira) e Laysa; Cristiane e Fernandinha (Brendha). Técnico: Celso Silva.

Arbitragem para Inter x Flamengo

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por

Maira Mastella Moreira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Inter x Flamengo

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 21h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h30min ;

; O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Flamengo

Inter

As Gurias Coloradas somam seis vitórias, dois empates e duas três na competição. Com 20 pontos, o time está na zona de classificação e ocupa o quarto lugar.

Para este jogo, Maurício Salgado não poderá contar com a zagueira Débora, suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Flamengo

As Meninas da Gávea acumulam cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas no Brasileirão. Com 19 pontos, estão em oitavo lugar.

Para este jogo, Celso Silva terá os retornos da goleira Vivi, da volante Djeni e da atacante Fernanda, que cumpriram suspensão na última rodada.

Ingressos para Inter x Flamengo

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.