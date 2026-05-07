Inter x Botafogo: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Botafogo na próxima segunda-feira (11), às 18h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Botafogo

Inter: Gabi Barbieri; Bianca Martins, Sorriso e Débora; Aninha, Myka, Pati Llanos e Soll; Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Botafogo: Michelle; Fran Bonfanti (Sinara), Thaiane, Yasmin Cosmann e Kaila; Bebê, Vitorinha e Tailane; Ellen (Rebeca), Jullia e Tipa. Técnico: Léo Goulart.

Arbitragem para Inter x Botafogo

Ainda não anunciada pela CBF.

Onde assistir a Inter x Botafogo

A NSports anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Botafogo

Inter

As Gurias Coloradas somam cinco vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. Com 17 pontos, o time está na zona de classificação e ocupa o quarto lugar.

Para este jogo, Maurício Salgado segue sem poder contar com a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a lateral Eskerdinha, as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi e as atacantes Julieta Morales e Paola.

Botafogo

As Gloriosas não vencem desde a estreia do Brasileirão Feminino, quando bateram o Juventude por 2 a 1. Com essa campanha, o Botafogo soma cinco pontos e está na antepenúltima colocação, sendo o primeiro fora do Z-2.

Para este jogo, Léo Goulart terá três baixas por suspensão. A lateral-esquerda Natane, a volante Zóio e a atacante Ana Caroline não ficarão à disposição.

Ingressos para Inter x Botafogo

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.