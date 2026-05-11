Inter vence o Botafogo, chega a quatro vitórias seguidas e segue no G-4 do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas embalaram de vez no Brasileirão Feminino. Em casa, venceram o Botafogo por 1 a 0 para chegar a quatro vitórias consecutivas e cravar seu lugar no G-4. O único gol do jogo foi marcado por Darlene, no segundo tempo.
O resultado manteve o Inter na quarta colocação, agora com 20 pontos. A liderança está com o Corinthians (25), seguido de Palmeiras (21) e São Paulo (20, mais com melhor saldo do que as coloradas).
O Inter tem a segunda melhor sequência entre os 18 times da Série A-1 — só o Corinthians venceu mais do que o Inter nos últimos cinco jogos.
História do jogo
A primeira parte do confronto foi de pouca inspiração dos dois lados. Mesmo que tenha tentado controlar a partida logo que a bola começou a rolar, o Inter não teve muito sucesso e criou poucas chances de gol. A melhor foi com Soll, cobrando falta pela direita e mandando sobre o gol.
Enquanto isso, o Botafogo também era pouco criativo e não conseguia assustar Gabi Barbieri. A vez em que as Gloriosas chegaram mais perto do gol foi quando Soll, ao tentar afastar um cruzamento rasteiro, quase mandou contra o próprio gol.
De resto, uma etapa inicial pobre tecnicamente e de muitos passes errados. As Gurias Coloradas repetiam o início de jogo que fizeram contra o Juventude, quando também eram imprecisas contra um rival inferior.
A partir disso, a conversa no intervalo tornava-se crucial para a mudança de postura (e desempenho) na retal final. Além disso, o técnico Maurício Salgado também optou pelas saídas de Soll e Lelê para que Joana e Pati Llanos entrassem.
Só que nada parecia dar certo. Ao menos era o que aparentava quando Myka carimbou a trave, aos 9 minutos. O cenário mudou de vez segundos depois, quando Darlene aproveitou o rebote na área, ajeitou a bola e chutou alto, para surpreender Michele e colocar o Inter na frente.
Com a vantagem, o Inter tinha tranquilidade na tomada de decisões. E chegou a construir oportunidades de ampliar com Joana, Myka e Valéria Cantuário.
Já o Botafogo justificava o porquê de estar na parte inferior da tabela. Atrás no placar, tinha vontade, mas não mais do que isso. Gabi Barbieri foi pouco exigida no duelo que sagrou a quarta vitória seguida das Gurias Coloradas.
Brasileirão Feminino — 10ª rodada — 11/5/2026
Inter (1)
Gabi Barbieri; Bianca Martins, Débora, Sorriso e Soll (Joana, INT); Valéria Cantuário (Caty, 37'/2ºT), Myka, Lelê (Pati Llanos, INT) e Aninha (Paulinha, 44'/2ºT); Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Botafogo (0)
Michelle; Fran Bonfanti (Sinara, 33'/2ºT), Thaiane, Yasmin Cosmann e Kaila; Bebê, Rita Bove (Nayara, 33'/2ºT) e Shashá (Jullia, 36'/2ºT); Tailane (Paola, 16'/2ºT), Rebeca (Ellen, 16'/2ºT) e Tipa. Técnico: Léo Goulart.
Gols: Darlene (I), aos 10 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: não teve.
Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Arbitragem: Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS).
Próximo jogo
- Brasileirão Feminino — 11ª rodada
- 16/5/2026 — 16h
- Arena Cajueiro (Feira de Santana - BA)
- Bahia x Inter