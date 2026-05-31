Inter vence o Ajap-SC na estreia do Brasileirão Feminino sub-17

As Gurias Coloradas iniciaram o Brasileirão Feminino sub-17 com vitória. Na tarde de sábado (30), golearam o Ajap-SC por 4 a 1, no Leopoldo Opelt, em Pinhalzinho.
Os gols colorados foram de Laurinha, Yngrid Piauí, Duda Zanchetta e um contra. Enquanto Maria Laura descontou para as catarinenses. O resultado deixa o Inter na liderança do Grupo C, com três pontos.
O time do técnico David da Silva estreou com: Clara; Yasmin (Laura Schroll), Maria Antonia (Joana Spadetto), Eduarda (Gilvania) e Isadora Rech; Martha, Katguria e Lara Lay; Nathália Noll, Yngrid Piauí (Luna) e Laura Dupont (Duda Zanchetta).
Agora, as Gurias Coloradas se preparam para o duelo contra o Atlético Rio Negro, na próxima sexta-feira (5), às 15h. O confronto ocorre no CT Futvida, em Viamão.
Bicampeão, com os títulos de 2022 e 2024, o Inter busca o tricampeonato em 2026.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar