Inter tem a segunda melhor sequência do Brasileirão Feminino e se consolida no G-4

Inter tem quatro vitórias seguidas no Brasileirão Feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas embalaram de vez no Brasileirão Feminino e, após a data Fifa, empilharam quatro vitórias consecutivas. Os triunfos fazem com que o Inter tenha a segunda melhor sequência entre os 18 times da elite.

Apenas o Corinthians venceu mais do que o time de Maurício Salgado no recorte. Líderes do Brasileirão, as Brabas vêm de sete vitórias seguidas.

Relembre a série positiva

O Inter iniciou sua série positiva contra o Cruzeiro. Fora de casa, as Gurias Coloradas bateram as Cabulosas por 2 a 1, com Darlene e Valéria Cantuário balançando as redes.

Naquele momento, o triunfo já devolveu a confiança ao grupo colorado, que vinha de um empate com o Mixto-MT e uma derrota para o Grêmio.

— A gente escutou muitas coisas negativas sobre o Inter, ninguém está respeitando a instituição do Inter. Tivemos muitas lesões, infelizmente o time não está da forma como queríamos. Mas tanto dentro quanto fora de campo, respeitamos qualquer clube. E acredito que muita gente precisa confiar um pouquinho em nós — afirmou a atacante Darlene, naquele momento.

Depois desse triunfo, o Inter voltou a jogar em casa e precisava buscar algo inédito na temporada: uma vitória sob seus domínios. Com a centroavante Sole Jaimes assumindo a responsabilidade e a goleira Gabi Barbieri fazendo um grande jogo, o 1 a 0 foi conquistado no Sesc, diante do Juventude.

— A gente conversa muito, vínhamos fazendo as coisas certo e nos cobrávamos muito. Mas, graças a Deus, tudo foi se encaixando, conseguimos ter dois resultados positivos seguidos e espero que, daqui para frente, a sequência vá aumentando — disse a atacante Sole Jaimes após o jogo.

E a sequência, realmente, aumentou. Na Vila Belmiro, a vitória mais convincente do recorte. No primeiro tempo, as Gurias Coloradas abriram 3 a 0 sobre o Santos e praticamente selaram os três pontos. Naquele dia, o brilho ficou com Sole Jaimes, Darlene e Valéria Cantuário.

— Viemos para cá em busca dos três pontos e garantimos. Então, isso é importante, manter a sequência de vitórias para subir mais um pouquinho na tabela. Vamos continuar trabalhando para conseguir, cada vez mais, estar lá em cima — comemorou a atacante Valéria Cantuário depois da vitória.

O quarto triunfo veio na última segunda-feira (11). Mais uma vez no Sesc, o Inter fez o dever de casa e venceu o Botafogo por 1 a 0, com Darlene marcando o gol colorado.

— É sempre muito bom fazer gol. Só que fazer gol e sair com a vitória é ainda melhor. Isso está acontecendo e espero que continue. Espero sempre poder ajudar — ressaltou Darlene, no Sesc.

Os 12 pontos em sequência alçaram o Inter ao G-4. Agora, com 20, as Gurias Coloradas estão em quarto e abriram cinco de vantagem em relação ao Fluminense, o primeiro fora da zona de classificação.

— O primeiro objetivo era de resgatarmos algumas coisas do DNA do Inter. O segundo é buscar a classificação. Então, queremos classificar num campeonato que é muito difícil. Sabemos que ainda estamos longe desse processo e aí vem a questão da sequência de vitórias, que vem nos dando confiança de trabalho — enfatizou o técnico Maurício Salgado.