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Inter sofre nova goleada para o Flamengo e está eliminado do Brasileirão Feminino sub-20

Equipe gaúcha precisava reverter o 4 a 1 sofrido na partida de ida da semifinal 

Zero Hora

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