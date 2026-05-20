Inter sofre nova goleada para o Flamengo e está eliminado do Brasileirão Feminino sub-20

Coloradas se despedem da competição. Will Anacleto / SC Internacional

Nesta quarta-feira (20), as Gurias Coloradas sofreram uma nova goleada para o Flamengo e foram derrotadas por 5 a 2, em duelo válido pela partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino sub-20, no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. O Inter precisava reverter o 4 a 1 sofrido na partida de ida, mas apesar do bom primeiro tempo, se despede da competição e o sonho de chegar à final não virou realidade.

A equipe do técnico David da Silva até esboçou uma reação ao abrir 2 a 0 no primeiro tempo e possibilitar que a torcida colorada acreditasse na virada. Mas em um segundo tempo irreconhecível, as Coloradas sofreram a virada e se despediram da competição.

Como foi o jogo

As gaúchas, empurradas pela motivação de buscar a virada que parecia improvável, se colocaram no campo das cariocas e pressionaram durante grande parte do primeiro tempo.

Pressão esta que surgiu efeito, pois Sarah, de cabeça, e Alice Helena, com um golaço em um chute cruzado, abriram o 2 a 0 no marcador para o Inter, que foi para o intervalo precisando de apenas um gol para levar a decisão para os pênaltis.

A pausa após o fim da primeira etapa foi prejudicial para as Gurias Coloradas, que voltaram abaixo do que a partida exigia e sofreram três gols relâmpagos.

Já as Meninas da Gávea foram às redes com Bruna e, após erro na saída de bola da goleira Valentina, Campos igualou o placar. A virada aconteceu com um golaço de cobertura da camisa 10 do Flamengo, Ana Luiza. Ainda deu tempo para a zagueira Sofia ampliar para as visitantes e Isabela Nunes decretar a goleada em mais uma falha da goleira do Inter.

Desta forma, a equipe gaúcha se despede da competição após ser o melhor time da primeira fase e terem passado pelo Palmeiras nas quartas de final. As Meninas da Gávea enfrentam o São Paulo, que eliminou a Ferroviária na outra semifinal, na grande final — que terá data e local divulgados pela CBF ao longo da semana.