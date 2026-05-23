Inter perde para o Flamengo e sofre segunda derrota consecutiva no Brasileirão Feminino

Na abertura da 12ª rodada do Brasileirão Feminino, o Inter sofreu a segunda derrota consecutiva no campeonato. Na noite desta sexta-feira (22), as Gurias Coloradas perderam para o Flamengo por 1 a 0, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Com o resultado, o time estaciona nos 20 pontos e cai, momentaneamente, para o 6ª lugar, com chance de perder posições até o final da rodada.
O Inter teve a primeira chegada com perigo aos cinco minutos de partida. Aninha fez o cruzamento pela esquerda, Sole Jaimes matou no peito e finalizou de canhota. Enquanto a goleira flamenguista fazia a defesa, a árbitra sinalizou o impedimento no lance. Na sequência, foi a vez do Flamengo assustar a defesa colorada. Djeni subiu sozinha para cabecear, mas mandou para fora.
A pressão rubro-negra só aumentou. Fernanda foi lançada na esquerda e arriscou o chute, bloqueado pela defesa. Aos 16, Jucinara cobrou falta levantada na área, Núbia ajeitou de cabeça e a zagueira Flávia Mota mandou para fora. Sem tempo para as coloradas respirarem, Cristiane cortou para o meio e exigiu boa defesa de Gabi Barbieri.
Aos 20 minutos, um lance polêmico que poderia ter mudado o rumo da partida. Cobrança de escanteio fechada na área colorada, Mariana Fernandes finalizou e, no bate-rebate, a bola espirrou em direção ao gol. A zagueira Sorriso afastou e o lance seguiu. Ecoaram no Sesc as reclamações das jogadoras do Flamengo, que afirmavam que a bola havia entrado.
As Gurias Coloradas ensaiaram uma reação, mas desperdiçaram chances e o placar permaneceu inalterado até o intervalo. Aos 36, o Inter disparou em contra-ataque. Caty cruzou rasteiro pela esquerda e a bola atravessou a área sem que ninguém alcançasse para desviar.
Segundo tempo
O segundo tempo começou com susto para a defesa do Inter. Núbia recebeu dentro da área e mandou uma pancada na trave de Gabi Barbieri.
O gol do Flamengo saiu aos 12 minutos. Djeni sofreu falta no bico da grande área e Jucinara bateu direto. A goleira colorada saiu mal, a bola bateu no travessão e voou para dentro do gol.
As Gurias Coloradas foram para cima e tiveram a chance de empatar aos 16. Bianca puxou o contra-ataque e acionou Aninha, que levantou na área. Darlene chutou de peito de pé e mandou para fora.
Depois, foi a vez de Sole Jaimes receber cara a cara com a goleira Vivi Holzel e desperdiçar.
No último lance da partida, Darlene cobrou a falta de pé direito para as Gurias Coloradas, a bola desviou da barreira cheia de veneno até ser defendida pela goleira flamenguista.
A derrota acrescenta mais uma partida ao tabu de quatro anos de invencibilidade do Flamengo contra o Inter.
Brasileirão Feminino — 12ª rodada — 22/5/2026
Inter (0)
Gabi Barbieri; Paulinha (Joana, 18'/2ºT), Sorriso, Bianca Martins e Myka (Pati Llanos, 23'/2ºT); Lelê, Aninha e Valéria; Darlene, Caty (Soll, 23'/2ºT) e Sole Jaimes (Alice Helena, 35'/2ºT). Técnico: Mauricio Salgado
Flamengo (1)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni (Thaísa Moreno, 44'/2ºT), Layza Cavalcanti (Mariana Fernandes, 32'/2ºT), Laysa Costa; Fernandinha e Cristiane. Técnico: Celso Silva
GOLS: Jucinara, aos 12 minutos do segundo tempo
CARTÕES AMARELOS: Núbia (F)
LOCAL: Sesc Campestre
Próximo jogo
Quarta-feira, 27/5 - 18h30min
Inter x Grêmio
Beira-Rio - Copa do Brasil Feminina - Terceira rodada
*Produzido por Carol Fraga