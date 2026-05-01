Inter goleia o Santos, chega a três vitórias seguidas e cola nos líderes do Brasileirão Feminino 

Sole Jaimes abriu o placar para o Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão imparáveis após a data Fifa. Depois de vencerem Cruzeiro e Juventude, golearam o Santos para ganhar ainda mais posições no G-8 do Brasileirão Feminino. O triunfo por 3 a 0 veio com gols de Sole Jaimes, Darlene e Valéria Cantuário na Vila Belmiro.

O resultado consolida uma sequência impecável e leva o Inter, momentaneamente, ao quarto lugar, com 17 pontos. Ao final da rodada, ainda pode perder posições, mas de toda forma seguirá entre os oito primeiros.

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Goleada das Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas, com a confiança como maior aliada, não demoraram a abrir o placar. Aos quatro minutos, Aninha cruzou pela esquerda e Sole Jaimes apareceu bem posicionada para abrir o placar de cabeça e jogar toda a responsabilidade para o lado adversário.

As Sereias da Vila sabiam disso, e não conseguiam corresponder. Ficavam com a bola, tinham espaço para trocar passes, mas pareciam não saber o que fazer com ela. Todas as tomadas de decisão eram afobadas.

Já o Inter, tranquilo, transformou a efetividade em melhor amiga. Assim, voltou a balançar as redes mais duas vezes ainda na etapa inicial.

Aos 29, Aninha cruzou para a área, Sole Jaimes desviou de cabeça e Darlene ajeitou no cantinho esquerdo da goleira Taty Amaro. Depois, no último minuto dos acréscimos, foi a vez de Valéria Cantuário aproveitar o lançamento de Gabi Barbieri, vencer na velocidade e passar pela goleira santista.

A reta final foi de pressão santista e tranquilidade colorada. E aí, prevaleceu a vantagem do primeiro tempo. Sem levar gols pela segunda partida seguida, o Inter volta de Santos com mais três pontos na bagagem.

Brasileirão Feminino — 9ª rodada — 1º/5/2026

Santos (0)

Taty Amaro; Leticia Santos, Ana Alice, Isa Cardoso e Katrine (Larissa Vasconcellos, 35'/2ºT); Nath Pitbull (Eudimilla, INT), Yoreli Rincón (Analuyza, INT) e Larroquette (Vivian, INT); Evelin Bonifácio, Laryh (Samara, 42'/2ºT) e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

Inter (3)

Gabi Barbieri; Bianca Martins, Sorriso e Débora; Aninha (Caty, 9'/2ºT), Myka (Joana, 19'/2ºT), Pati Llanos (Lelê, 9'/2ºT) e Soll (Paulinha, 19'/2ºT); Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes (Clara Güell, 45'/2ºT). Técnico: Maurício Salgado.

Gols: Sole Jaimes (I), aos 4, Darlene (I), aos 29, e Valéria Cantuário (I), aos 51 minutos, do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Isa Cardoso (S); Soll e Sole Jaimes (I)

Local: Vila Belmiro, em Santos.

Arbitragem: Rejane Caetano Da Silva (CE), auxiliada por Marcela de Almeida Silva (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — 10ª rodada

11/5/2026 — 18h

Sesc Protásio Alves (Porto Alegre - RS)