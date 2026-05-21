Inter e Grêmio disputam vaga às oitavas da Copa do Brasil Feminina; saiba a data do jogo

O Gre-Nal da Copa do Brasil Feminina já tem data para ocorrer. Na próxima quarta-feira (27), as equipes duelarão no Beira-Rio. O jogo se inicia às 18h30min.
Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Apenas por participar desta etapa, os times embolsarão R$ 80 mil. Os que avançarem às oitavas de final levarão mais R$ 100 mil. Todas as cotas foram duplicadas em relação ao ano passado.
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 100 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 120 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 140 mil (4 clubes);
- Final: 200 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 1 milhão;
- Campeão: R$ 2 milhões.
Confrontos da terceira fase
- 27/5, 15h: Heips-RJ x Coritiba
- 27/5, 15h: São José-SP x Bragantino
- 27/5, 15h30min: Botafogo x Juventude
- 27/5, 16h30min: 3B da Amazônia x Ação-MT
- 27/5, 18h30min: Inter x Grêmio
- 27/5, 19h: Fluminense x Minas Brasília
- 27/5, 19h: Liga Sanjoanense-PI x Flamengo
- 27/5, 19h30min: Planalto-GO x Bahia
- 27/5, 20h: Itabirito-MG x Sport
- 28/5, 15h: Mauaense-SP x São Paulo
- 28/5, 15h: Atlético-PI x Santos
- 28/5, 16h: Atlético-MG x Vitória
- 28/5, 17h: Ferroviária x UDA-AL
- 28/5, 18h: Vasco x América-MG
- 28/5, 18h30min: Cruzeiro x Doce Mel-BA
- 30/5, 11h: Palmeiras x Corinthians