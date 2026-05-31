Inter e Grêmio abrem vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino sub-15

A dupla Gre-Nal saiu em vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino sub-15. Os dois jogos foram realizados na tarde de sábado (30).
Em Tenente Portela, as Gurias Coloradas venceram o Flamengo de São Pedro por 3 a 1, com gols de Melany, Mirela e Bruna. Enquanto as Mosqueteiras bateram o Guarani-VA, em Venâncio Aires, por 2 a 1, com gols de Kassiely e Mavi.
As vitórias permitem que Inter e Grêmio joguem por um empate no segundo jogo. O time colorado recebe o Flamengo de São Pedro na quinta-feira (4), às 15h, no CTFutvida, em Viamão. Enquanto a equipe gremista reencontra o Guarani-VA no sábado (6), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Histórico
Se confirmarem as classificações, Grêmio e Inter se enfrentarão na final pela terceira temporada consecutiva. Nos dois anos anteriores, o Tricolor levou o melhor.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar