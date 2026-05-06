Inter é goleado pelo Flamengo e fica mais longe da final do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas não conseguiram segurar o atual campeão da Copinha e saíram em desvantagem das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. Na noite de terça-feira (5), o Inter levou 4 a 1 do Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela partida de ida.
O jogo teve todos os tons dramáticos de uma derrota. Enquanto o placar ainda estava zerado, o Inter viu a goleira Camilly ser expulsa por um carrinho fora da área na artilheira Brendha.
A partir de então, as Meninas da Gávea começaram a tomar conta do jogo e chegaram a abrir 4 a 0, com hat-trick de Brenda e um gol de Leane. O Inter descontou na reta final, com a zagueira Gi Mazzotti.
Não bastasse isso tudo, nos minutos finais, as Gurias Coloradas ainda chegaram a jogar com nove atletas. Foi quando Lara Matos lesionou-se, aos 46 minutos do segundo tempo, e teve de ser atendida pela ambulância. Como já havia feito as cinco trocas, o Inter não pôde repor a ausência.
A boa notícia ficou por conta da expulsão de Brendha. Artilheira da competição, com 12 gols marcados, a atacante cometeu falta dura em Martha e também foi para a rua. Agora, será desfalque no duelo decisivo, em Porto Alegre.
De toda forma, a missão das Gurias Coloradas não será simples. Em 20 de maio, às 18h, terão de vencer por no mínimo três gols de diferença para forçar uma decisão nos pênaltis. Se triunfarem por quatro ou mais gols, avançam no tempo normal. O duelo será no Passo D'Areia, em Porto Alegre.