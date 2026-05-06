Inter é goleado pelo Flamengo e fica mais longe da final do Brasileirão Feminino

Inter perdeu a ida por 4 a 1. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas não conseguiram segurar o atual campeão da Copinha e saíram em desvantagem das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. Na noite de terça-feira (5), o Inter levou 4 a 1 do Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela partida de ida.

O jogo teve todos os tons dramáticos de uma derrota. Enquanto o placar ainda estava zerado, o Inter viu a goleira Camilly ser expulsa por um carrinho fora da área na artilheira Brendha.

A partir de então, as Meninas da Gávea começaram a tomar conta do jogo e chegaram a abrir 4 a 0, com hat-trick de Brenda e um gol de Leane. O Inter descontou na reta final, com a zagueira Gi Mazzotti.

Não bastasse isso tudo, nos minutos finais, as Gurias Coloradas ainda chegaram a jogar com nove atletas. Foi quando Lara Matos lesionou-se, aos 46 minutos do segundo tempo, e teve de ser atendida pela ambulância. Como já havia feito as cinco trocas, o Inter não pôde repor a ausência.

A boa notícia ficou por conta da expulsão de Brendha. Artilheira da competição, com 12 gols marcados, a atacante cometeu falta dura em Martha e também foi para a rua. Agora, será desfalque no duelo decisivo, em Porto Alegre.



