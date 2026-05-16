Inter é goleado pelo Bahia e encerra sequência positiva no Brasileirão Feminino

Inter, de Soll, não conseguiu segurar o Bahia fora de casa. Leticia Martins / Bahia/Divulgação

As Gurias Coloradas encerraram, da pior forma, a sequência positiva no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (16), perderam para o Bahia por 3 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O resultado faz com que o Inter caia uma posição na tabela. De toda forma, porém, a equipe permanece no G-8. Agora, é o quinto, com 20 pontos.

História do jogo

As Mulheres de Aço saíram na frente aos 15 minutos. Raquel recebeu na área, passou pela marcação de Myka e finalizou no cantinho esquerdo de Gabi Barbieri.

As Gurias Coloradas chegaram a igualar, aos 31, em escanteio cobrado por Darlene que Sole Jaimes cabeceou às redes. No entanto, a arbitragem assinalou falta de ataque e anulou o gol.

E aí, as Mulheres do Aço aproveitaram e ampliaram ainda no primeiro tempo. Carol Martins cruzou para que Wendy desviasse de cabeça, aos 37 minutos.

A situação ficou ainda pior aos 47, quando Débora cometeu falta em Ângela, dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. A atacante Cássia cobrou com perfeição, no cantinho direito, para transformar tudo em goleada.

A luz no fim do túnel pareceu vir dois minutos depois, quando Aninha partiu em contra-ataque e Carol Martins a derrubou. Como já tinha amarelo, a jogadora do Bahia levou a segunda advertência e foi expulsa.

Mas não foi o suficiente. Mesmo jogando um tempo inteiro com uma a mais, o Inter não conseguiu sequer diminuir a desvantagem e agora voltará para Porto Alegre com a derrota na bagagem.

Brasileirão Feminino — 11ª rodada — 16/5/2026

Bahia (3)

Yanne; Dan, Aila (Rute, 41'/2ºT), Tchula e Carol Martins; Suelen, Angela (Martina, 26'/2ºT) e Raquel (Taty Sena, 41'/2ºT); Cássia, Wendy (Dani Silva, 36'/2ºT) e Roque (Mila Santos, INT). Técnico: Felipe Freitas.

Inter (0)

Gabi Barbieri; Sorriso, Débora (Paulinha, INT) e Bianca Martins; Aninha (Clara Güell, 34'/2ºT), Myka (Lelê, 17'/2ºT), Pati Llanos (Joana, INT) e Soll (Caty, 17'/2ºT); Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Gols: Raquel (B), aos 15 minutos, Wendy (B), aos 37 minutos, e Cássia (B), aos 47 minutos, do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Myka, Aninha, Débora e Darlene (I); Carol Martins e Aila (B).

Cartão vermelho: Carol Martins (B).

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Danila Borges Martins (BA) e Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA).