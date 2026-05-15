Grêmio x Mixto-MT: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Mixto-MT no próximo sábado (16), às 16h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Mixto-MT

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Daniela Montoya, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Mixto-MT: Nagila; Livia, Isabela Melo, Nayara e Natalia; Karol Alves, Sara e Fany Gauto; Gessica, Joyce e Isa Rangel. Técnico: Adilson Galdino.

Arbitragem para Grêmio x Mixto-MT

Suanny Aires de Sousa (PA), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

Onde assistir a Grêmio x Mixto-MT

O Uol anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Mixto-MT

Grêmio

As Mosqueteiras venceram o Bragantino, por 3 a 0, na última rodada. Mesmo assim, seguem fora da zona de classificação. O Grêmio é o 12º colocado, com 13 pontos. Ao longo da competição, o Tricolor soma quatro vitórias, um empate e cinco derrotas.

Mixto-MT

As Tigresas vêm de empate com o Bahia, por 1 a 1. O time mato-grossense está em 15º, com sete pontos. Ao todo, soma um triunfo, quatro empates e cinco derrotas ao longo da competição.

Ingressos para Grêmio x Mixto-MT

- / Grêmio/Divulgação

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.