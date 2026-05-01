Grêmio perde para o Corinthians e vê distância para o G-8 aumentar no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Mónica Ramos, não conseguiu superar o favoritismo das Brabas. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não conseguiu segurar o líder Corinthians no Brasileirão Feminino. Em duelo realizado nesta sexta-feira (1º), as Mosqueteiras foram derrotadas por 2 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Os gols de Thais Ferreira e Ivana Fuso fizeram com que o Tricolor permanecesse com 10 pontos e na 12ª colocação. Agora, a distância para a zona de classificação aumentou e já é de cinco pontos — e pode chegar a seis se o Bragantino vencer o Botafogo no domingo (3).

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Vantagem das Brabas

Líder do Brasileirão, o Corinthians iniciou o jogo mostrando porque estava isolado na primeira posição. Logo aos 2 minutos, Andressa Alves cobrou escanteio com perfeição para que Thais Ferreira vencesse a disputa aérea e estufasse às redes.

O Grêmio não se abateu e buscou responder rápido. Em contra-ataque, Duda Sampaio tentou afastar e quase mandou contra. No rebote, Dani Barão finalizou, mas a bola passou próxima à trave e saiu pela linha de fundo.

A partir de então, as melhores ações eram das Brabas, que desperdiçaram com Jaque e Juliete. Enquanto o Grêmio respondia com Gisele e Leidiane. Mas sem sucesso.

Atrás no placar, o Tricolor ainda teve de lidar com um problemão aos 36 minutos. Lucilene machucou-se sozinha e teve de ser substituída. A goleira teve uma lesão no tornozelo e saiu do estádio de ambulância. Assim, as Mosqueteiras tiveram de recorrer à Raissa para a sequência.

Tropeço gremista em casa

A reta final foi de imposição do Corinthians. Mesmo em um campo ruim, prejudicado pela forte chuva em Porto Alegre, as Brabas tinham domínio do jogo e empurravam o Grêmio para o seu campo.

Foi assim que, aos 29, voltaram a balançar as redes. Após finalização de Jhonson, Raissa fez grande defesa, mas deu rebote. A atacante corintiana viu que a goleira estava fora da jogada e cruzou para que Ivana Fuso, sozinha na área, apenas empurrasse às redes.

O Grêmio até tentava, mesmo nas condições adversas, esboçar uma reação. Mas exigia pouco da goleira Lelê, que viu seu time ganhar a sexta consecutiva na competição nacional. Enquanto o Tricolor viu a sua distância para o G-8 aumentar para cinco pontos.

Brasileirão Feminino — 9ª rodada — 1º/5/2026

Grêmio (0)

Lucilene (Raissa, 37'/1ºT); Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Rafa Marques (Daniela Montoya, 25'/2ºT), Camila Pini e Allyne; Gisele (Yamila Rodríguez, 39'/2ºT), Giovaninha e Leidiane (Brenda, 25'/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima.

Corinthians (2)

Lelê; Ivana Fuso, Erika, Thais Ferreira e Juliete; Duda Sampaio, Letícia Monteiro (Jhonson, 23'/2ºT) e Andressa Alves; Jaqueline (Rhaizza, 43'/2ºT), Belén Aquino (Robledo, 43'/2ºT) e Gabi Zanotti (Paola García, 23'/2ºT). Técnica: Emily de Lima.

Gols: Thais Ferreira (C), aos 2 minutos do primeiro tempo; e Ivana Fuso (C), aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Belén Aquino e Gabi Zanotti (C); Yamila (G).

Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Arbitragem: Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — 10ª rodada

10/5/2026 — 17h

Benitão (Rio Claro - SP)