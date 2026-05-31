Grêmio goleia o Londrina na estreia do Brasileirão Feminino sub-17

As Mosqueteiras iniciaram o Brasileirão Feminino sub-17 com goleada. Na noite de sábado (30), venceram o Londrina por 5 a 0, no Estádio do Café, em Londrina.
Os gols gremistas foram marcados por Mari Cândido, Tefi, Dafine e Sthefani, duas vezes. O resultado deixa o Grêmio na liderança do Grupo B.
O time do técnico Marcelo Sacknies atuou com: Gabi; Dafine, Vitória, Tefi e Hadassa (Leticia); Paula (Cecilia), Valentina Rafaela (Valentina Medronha) e Mari Cândido; Rafa Robinson (Eduarda), Sthefani e Lara Mônica (Lara Julia).
Agora, as Mosqueteiras se preparam para enfrentar o Criciúma no próximo sábado (6), às 19h. O jogo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Campeão em 2023, o Grêmio busca o bicampeonato nesta temporada. No último ano, foi vice-campeão.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar