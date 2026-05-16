Grêmio goleia Mixto-MT e entra no G-8 do Brasileirão Feminino

As Mosqueteiras engataram a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (16), golearam o Mixto-MT por 3 a 0, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
O resultado leva o Grêmio aos 16 pontos e ao oitavo lugar. Agora, mesmo no pior dos cenários, perderá apenas duas posições e ficará nas proximidades da zona de classificação.
História dos gols
O Grêmio abriu o placar aos 27 minutos. Após escanteio cobrado, Leidiane finalizou e Mónica Ramos apareceu na pequena área para dar o último toque, de letra, e mandar a bola para as redes.
A vantagem foi ampliada na etapa final. Aos 22, Daniela Montoya cabeceou, a bola bateu na trave e voltou perfeita para que Giovaninha, de cabeça, ampliasse o placar.
A vitória virou goleada 10 minutos depois, quando Gisele serviu Camila Pini que, mesmo caindo, conseguiu finalizar no ângulo para confirmar a segunda vitória gremista consecutiva por 3 a 0 — na última rodada, foi por este placar que o Grêmio bateu o Bragantino.
Brasileirão Feminino — 11ª rodada — 16/5/2026
Grêmio (3)
Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Allyne; Dani Barão, Daniela Montoya (Bia Santos, 34'/2ºT), Camila Pini e Camila Arrieta (Brito, 34'/2ºT); Gisele (Maria, 40'/2ºT), Giovaninha (Luana Spindler, 40'/2ºT) e Leidiane (Brenda Woch, 15'/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima.
Mixto-MT (0)
Nagila; Livia (Debinha, 29'/2ºT), Isabela Melo, Nayara e Thais Prado (Natália, 22'/2ºT); Karol Alves, Sara (Sassá, 15'/2ºT) e Fany Gauto; Gessica (Suyane, 29'/2ºT), Joyce e Isa Rangel (Luana India, 29'/2ºT). Técnico: Adilson Galdino.
Gols: Mónica Ramos (G), aos 27 minutos do primeiro tempo; e Giovaninha (G), aos 22 minutos, e Camila Pini (G), aos 32 minutos, do segundo tempo.
Cartões amarelos: Leidiane (G); Gessica (M).
Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre.
Arbitragem: Suanny Aires de Sousa (PA), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Tais Regina Ruver (RS).
Próximo jogo
Brasileirão Feminino — 12ª rodada
24/5/2026 — 15h
Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves - RS)
Juventude x Grêmio