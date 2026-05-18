Grêmio e Inter se classificam às semifinais do Gauchão Feminino sub-15

A classificatória do Gauchão Feminino sub-15 se encerrou no último sábado (16) e confirmou as classificações de Grêmio e Inter às semifinais. Os adversários da dupla serão definidos no próximo sábado (23).
Nesta temporada, a FGF promoveu uma novidade na competição e os vice-líderes dos grupos mais os terceiros colocados disputarão mais uma etapa. Flamengo de São Pedro e Novo Hamburgo se enfrentam num mata. Enquanto Aimoré e Guarani-VA disputam a outra vaga.
Então, as semifinais serão entre Grêmio, Inter e os vencedores desses dois confrontos. O chaveamento será o seguinte:
- Inter x segundo melhor classificado da segunda fase
- Grêmio x melhor classificado da segunda fase
As Gurias Coloradas detêm a melhor campanha porque receberam menos cartões amarelos do que as Mosqueteiras. Em todos os outros critérios de desempate, as equipes estão empatadas.
A semifinal será disputada em duelos de ida e volta. Grêmio e Inter serão os mandantes dos confrontos decisivos.
Jogos da segunda fase:
- 23/5, 15h: Flamengo de São Pedro x Novo Hamburgo
- 23/5, 15h: Guarani-VA x Aimoré