Grêmio e Inter se classificam às semifinais do Gauchão Feminino sub-15

Inter e Grêmio tiveram as melhores campanhas da classificatória. Lara Vantzen/Inter / Aline Klug/Divulgação

A classificatória do Gauchão Feminino sub-15 se encerrou no último sábado (16) e confirmou as classificações de Grêmio e Inter às semifinais. Os adversários da dupla serão definidos no próximo sábado (23).

Nesta temporada, a FGF promoveu uma novidade na competição e os vice-líderes dos grupos mais os terceiros colocados disputarão mais uma etapa. Flamengo de São Pedro e Novo Hamburgo se enfrentam num mata. Enquanto Aimoré e Guarani-VA disputam a outra vaga.

Então, as semifinais serão entre Grêmio, Inter e os vencedores desses dois confrontos. O chaveamento será o seguinte:

Inter x segundo melhor classificado da segunda fase

x segundo melhor classificado da segunda fase Grêmio x melhor classificado da segunda fase

As Gurias Coloradas detêm a melhor campanha porque receberam menos cartões amarelos do que as Mosqueteiras. Em todos os outros critérios de desempate, as equipes estão empatadas.

A semifinal será disputada em duelos de ida e volta. Grêmio e Inter serão os mandantes dos confrontos decisivos.

Jogos da segunda fase:

23/5, 15h: Flamengo de São Pedro x Novo Hamburgo

23/5, 15h: Guarani-VA x Aimoré