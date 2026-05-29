Grêmio e Inter iniciam disputa das semifinais no Gauchão Feminino sub-15; veja os jogos

Inter e Grêmio tiveram as melhores campanhas da classificatória. Lara Vantzen/Inter / Aline Klug/Divulgação

A fase decisiva do Gauchão Feminino sub-15 se inicia neste sábado (30). Grêmio e Inter, que tiveram as melhores campanhas da classificatória, seguem lutando pelo título.

As Mosqueteiras entram em campo às 13h30min, contra o Guarani-VA no Edmundo Feix, em Venâncio Aires. O duelo de volta ocorre no dia 6 de junho, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Enquanto as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de São Pedro, no sábado, às 15h, com Campo do Flamengo, em Tenente Portela. A volta está marcada para o dia 4, às 15h, no CT Futvida, em Viamão.

Fórmula de disputa

Quem vencer mais jogos, estará classificado à final. Se cada time vencer um duelo, o saldo de gols será critério de desempate. E, em caso de dois empates, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Semifinais

Ida — 30/5 (sábado)

13h30min: Guarani-VA x Grêmio

15h: Flamengo de São Pedro x Inter

Volta

4/6, 15h: Inter x Flamengo de São Pedro

6/5, 15h: Grêmio x Guarani-VA