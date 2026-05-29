Grêmio e Inter iniciam disputa das semifinais no Gauchão Feminino sub-15; veja os jogos

A fase decisiva do Gauchão Feminino sub-15 se inicia neste sábado (30). Grêmio e Inter, que tiveram as melhores campanhas da classificatória, seguem lutando pelo título.
As Mosqueteiras entram em campo às 13h30min, contra o Guarani-VA no Edmundo Feix, em Venâncio Aires. O duelo de volta ocorre no dia 6 de junho, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Enquanto as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de São Pedro, no sábado, às 15h, com Campo do Flamengo, em Tenente Portela. A volta está marcada para o dia 4, às 15h, no CT Futvida, em Viamão.
Fórmula de disputa
Quem vencer mais jogos, estará classificado à final. Se cada time vencer um duelo, o saldo de gols será critério de desempate. E, em caso de dois empates, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Semifinais
Ida — 30/5 (sábado)
- 13h30min: Guarani-VA x Grêmio
- 15h: Flamengo de São Pedro x Inter
Volta
- 4/6, 15h: Inter x Flamengo de São Pedro
- 6/5, 15h: Grêmio x Guarani-VA
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