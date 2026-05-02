Grêmio e Inter goleiam no Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

O Gauchão Feminino sub-15 teve sua terceira rodada realizada neste sábado (2). Foram quatro partidas, com destaque para as goleadas de Grêmio e de Inter.
As Gurias Coloradas, mais uma vez, venceram com o maior placar. No Cristo Rei, em São Leopoldo, bateram o Aimoré por 9 a 0, mantiveram os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A.
Ainda pelo grupo do Inter, a AEVAT venceu a Apafut, por 1 a 0, no Campo da UCS, em Caxias do Sul. O Flamengo de São Pedro folgou.
No outro grupo
Pela outra chave, o Grêmio fez 4 a 0 no Novo Hamburgo, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O resultado manteve o Tricolor na primeira posição do Grupo B, com seis pontos e 100% de aproveitamento.
Por fim, o último embate foi entre Guarani-VA e Pelotas, no Edmundo Feix, em Venâncio Aires, e terminou com vitória das mandantes, por 4 a 0. As Mina de Candiota folgaram.
Próxima rodada
Agora, as equipes se preparam para os jogos da próxima rodada. Os quatro duelos estão marcados para o sábado (9), todos às 15h:
- Inter x Apafut
- AEVAT x Flamengo de São Pedro
- Grêmio x As Mina de Candiota
- Novo Hamburgo x Pelotas
A fórmula
Na fase inicial, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, em busca das vagas aos mata-matas. Os líderes avançam direto às semifinais.
Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa. Os clubes se enfrentarão em jogo único para definir os classificados às semifinais.
A partir de então, as disputas serão em ida e volta para definir os finalistas e o campeão.