Grêmio e Inter goleiam no Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

Grêmio fez 4 a 0 no Novo Hamburgo. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-15 teve sua terceira rodada realizada neste sábado (2). Foram quatro partidas, com destaque para as goleadas de Grêmio e de Inter.

As Gurias Coloradas, mais uma vez, venceram com o maior placar. No Cristo Rei, em São Leopoldo, bateram o Aimoré por 9 a 0, mantiveram os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A.

Ainda pelo grupo do Inter, a AEVAT venceu a Apafut, por 1 a 0, no Campo da UCS, em Caxias do Sul. O Flamengo de São Pedro folgou.

No outro grupo

Pela outra chave, o Grêmio fez 4 a 0 no Novo Hamburgo, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O resultado manteve o Tricolor na primeira posição do Grupo B, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Por fim, o último embate foi entre Guarani-VA e Pelotas, no Edmundo Feix, em Venâncio Aires, e terminou com vitória das mandantes, por 4 a 0. As Mina de Candiota folgaram.

Próxima rodada

Agora, as equipes se preparam para os jogos da próxima rodada. Os quatro duelos estão marcados para o sábado (9), todos às 15h:

Inter x Apafut

AEVAT x Flamengo de São Pedro

Grêmio x As Mina de Candiota

Novo Hamburgo x Pelotas

A fórmula

Na fase inicial, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, em busca das vagas aos mata-matas. Os líderes avançam direto às semifinais.

Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa. Os clubes se enfrentarão em jogo único para definir os classificados às semifinais.