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Grêmio e Inter goleiam no Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

Mosqueteiras são as líderes do Grupo B; enquanto as Gurias Coloradas estão na ponta da outra chave 

Carolina Freitas

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