Grêmio confirma lesão de goleira durante jogo no Passo D'Areia

Lucilene será desfalque para a sequência do Brasileirão. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio atualizou, na manhã deste sábado (2), a situação da goleira Lucilene, que teve de ser substituída durante o jogo contra o Corinthians, na sexta-feira (1º). A atleta se machucou após se desequilibrar ao pisar em um desnível no gramado sintético do Passo D’Areia.

De acordo com o clube, a jogadora teve constatada lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, sem fratura, decorrente de entorse. Lucilene saiu de ambulância do estádio, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Nas redes sociais, a goleira se manifestou também neste sábado:

— Obrigada a todos pelas inúmeras mensagens de força. Agora é suportar o processo e entender os planos de Deus. Agradecer a Deus pelo livramento de ser algo pior. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito resiliente e prometo me dedicar cada dia para voltar a ajudar a minha equipe a chegar o mais alto possível — e completou:

— Triste demais por isso ter acontecido em um momento que eu estava disfrutando das oportunidades e muito feliz. Agora é suportar a dor física, mas também sentimental. Obrigada, de coração, a todos pelas orações.