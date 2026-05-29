Grêmio comunica lesão de atacante durante o Gre-Nal da Copa do Brasil Feminina

Gisele teve de ser substituída durante o Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio comunicou, na última quinta-feira (28), a situação médica de duas atletas que tiveram de ser substituídas durante o Gre-Nal pela Copa do Brasil Feminina. As atacantes Giovaninha e Gisele saíram ao longo do clássico.

A primeira sofreu um choque na cabeça, foi avaliada pela equipe médica do Grêmio e passa bem. Enquanto Gisele teve constatada lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá de passar por tratamento. O Tricolor não divulgou o período de recuperação.

As Mosqueiteras voltam a campo apenas em 24 de julho, contra o Flamengo, pelo Brasileirão Feminino.

Nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que a atacante Gisele teve constatada lesão ligamentar no tornozelo esquerdo decorrente de entorse ocorrida no clássico Grenal, pela Copa do Brasil. A atleta já está em tratamento, sob os cuidados do Departamento Médico do Clube.

Já a atacante Giovaninha, que teve de ser retirada da mesma partida sob protocolo de concussão após pancada na cabeça em dividida com a zaga adversária, foi avaliada pela equipe de saúde e passa bem.