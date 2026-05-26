Futebol feminino

Resenha das Gurias
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Goleira do Inter valoriza Gre-Nal no Beira-Rio pela Copa do Brasil Feminina: "Atmosfera diferente"

Gabi Barbieri disputará seu sétimo clássico com a camisa colorada  

Carolina Freitas

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