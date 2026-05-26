Goleira do Inter valoriza Gre-Nal no Beira-Rio pela Copa do Brasil Feminina: "Atmosfera diferente"

Gabi Barbieri, goleira do Inter, será titular no clássico Gre-Nal. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter volta suas atenções ao Gre-Nal pela Copa do Brasil. O duelo será o último antes da parada para a Copa do Mundo, e ocorre nesta quinta-feira (27), às 18h30min, no Beira-Rio.

Mandantes, as Gurias Coloradas contam com a torcida como trunfo para avançar às oitavas de final. Os ingressos custam R$ 10. Sócios têm entrada liberada.

— A atmosfera é diferente, o ambiente é diferente, a adrenalina é diferente. Jogar dentro do Beira-Rio tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior e a gente sabe disso, mas é muito bom. Quando a gente soube que ia ser no Beira-Rio, ficamos felizes pra caramba — enfatizou a goleira Gabi Barbieri, em entrevista ao Resenha das Gurias.

O Gre-Nal ocorre num momento turbulento para o Inter. Mesmo que, na temporada, viva situação melhor do que o maior rival, nos últimos jogos não teve bom desempenho. As derrotas para Bahia e Flamengo fizeram com que o Colorado perdesse posições no Brasileirão.

— A gente continua no G-8, em zona de classificação, isso já é muito importante. Sabemos que temos potencial de chegar mais para frente, estar em posições mais acima, mas acabamos pecando em dois jogos e viemos de duas derrotas — ressaltou a defensora.

Agora, o Inter sabe do poder que o clássico terá para a sequência. Além da classificação, uma vitória também dará tranquilidade ao ambiente colorado durante a pausa para a Copa.

— Sabemos da importância do jogo. É um clássico histórico, tanto para nós quanto para o Grêmio. Sabemos que vai ser muito importante. Claro que a gente gostaria de um clássico assim numa semifinal, numa final. Mas aconteceu agora e infelizmente um de dois grandes, duas referências no futebol feminino, vai ficar de fora das próximas fases — completou:

— A gente vem de duas derrotas, então esse jogo é muito importante para tentar conseguir o resultado positivo e, se Deus quiser, ir para a folga com a cabeça mais tranquila e classificadas para a próxima fase.

O Gre-Nal será jogo único pela Copa do Brasil. Então, quem vencer estará classificado às oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai aos pênaltis. Se avançar, o Grêmio também receberá R$ 100 mil da CBF.

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