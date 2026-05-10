Fora de casa, Grêmio aplica goleada no Bragantino pelo Brasileirão Feminino

Giovaninha abriu o placar para o Tricolor. Caroline Motta / Grêmio FBPA

O Grêmio venceu o Bragantino de goleada neste domingo (10), no estádio Benitão, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Giovaninha, Gisele e Brena Woch garantiram o 3 a 0 fora de casa. Com o resultado, as Mosqueteiras chegam aos 13 pontos e diminuem a diferença de pontuação para o G-8, mas continuam estacionadas em 12º lugar.

Giovaninha abriu o placar no primeiro tempo. Parecia que a vitória seria magra até os acréscimos da partida, quando Gisele e Brenda Woch ampliaram. O gol de Brenda teve uma bela assistência de Allyne.

As Mosqueteiras voltam a campo no sábado (16), contra o Mixto, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, às 16h.