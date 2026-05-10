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Fora de casa, Grêmio aplica goleada no Bragantino pelo Brasileirão Feminino

Giovaninha, Gisele e Brenda Woch marcaram no 3 a 0 pela 10ª rodada

Zero Hora

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