Flamengo x Inter: tudo sobre o jogo da semifinal do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo nesta terça-feira (5), às 18h, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela ida das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20.

O confronto de volta está agendado para 20 de maio, às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Confira as principais informações do jogo.

Escalações para Flamengo x Inter

Flamengo: Condorelli; Bruna, Sofia, Laura Cardoso e Laura Mariah; Dudinha, Kaylane Vieira e Anna Luiza; Ana Papel, Leane e Brendha. Técnico: Filipe Torres.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Alemoa, Gi Mazzotti e Laura Rodrigues; Pietra, Sarah e Stephanie; Yngrid Piauí (Lara Matos), Laura Dupont e Alice. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Flamengo x Inter

Samia Kelle de Amorim Alves (RJ), auxiliada por Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia (RJ).

Onde assistir a Flamengo x Inter

A CBF TV e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Flamengo x Inter

Flamengo

As Meninas da Gávea vêm de seis vitórias, um empate e uma derrota no Brasileirão Feminino sub-20. Na classificatória, foram as líderes do Grupo B. No mata-mata, passaram pelo Fluminense, pelo agregado de 4 a 2.

Inter

As Gurias Coloradas acumulam sete vitórias e uma derrota ao longo da competição. Na primeira fase, foram as líderes do Grupo C. Nas quartas de final, eliminaram o Palmeiras após dois triunfos.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

São 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno. Se classificaram às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.