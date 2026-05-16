"Estratégias foram pontuais e assertivas", avalia técnica do Grêmio após duas goleadas seguidas no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Jéssica de Lima, vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão Feminino. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio emendou mais uma vitória no Brasileirão Feminino. Após golear o Bragantino, por 3 a 0, o Tricolor venceu o Mixto-MT pelo mesmo placar, na tarde deste sábado (16), em Porto Alegre.

O resultado realça o bom trabalho ofensivo e defensivo das Mosqueteiras. Além disso, também alça o time, momentaneamente, à zona de classificação da Série A-1.

— Sempre tento buscar esse equilíbrio defensivo e defensivo. Esse é o ápice do treinador, buscar não tomar gols e fazê-los. Então, nesses últimos dois jogos, acho que as estratégias foram pontuais e assertivas — avaliou a técnica Jéssica de Lima.

A vitória sobre o Mixto-MT também marcou um retorno importante para o Grêmio. Recuperada de lesão, a volante Bia Santos voltou a atuar na temporada.

— Eu cheguei e ela estava machucada. Mas ela fez essa semana de treinamentos e já mostrou pra mim essa pegada que ela quer. É uma menina que, nos treinos, já mostra ao que veio. Nas circunstâncias do jogo, a Montoya acabou sentindo a questão física e o Mixto-MT, por estar perdendo, começou a jogar mais no entrelinhas e eu precisava de uma jogadora para manter o índice defensivo e fechar os espaços — explica a treinadora gremista.

Agora, o Tricolor se prepara para os dois últimos desafios antes da parada para a Copa do Mundo. Primeiro, joga contra o Juventude, pelo Brasileirão. E, depois, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Inter.

— Tenho um clássico contra o Juventude e minhas forças e energias têm que ser voltadas para esse jogo. Para, com o mínimo tempo, já voltar para o Inter. Mas o clássico (Gre-Nal) é um jogo que sabemos o tamanho que tem. Para mim, é o maior do Brasil, junto com Palmeiras e Corinthians. E, de qualquer maneira, vamos buscar entrar com a máxima atenção — ressaltou Jéssica de Lima.