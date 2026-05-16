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"Estratégias foram pontuais e assertivas", avalia técnica do Grêmio após duas goleadas seguidas no Brasileirão Feminino

Mosqueteiras venceram Bragantino e Mixto-MT nas últimas rodadas da Série A-1

Carolina Freitas

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