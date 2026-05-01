"Estou vivendo tudo o que sonhei": Aline Gomes é esperança de gols para o Brasil na Copa do Mundo de 2027

Aline Gomes marcou o gol decisivo do Fifa Series. Livia Villas Boas / CBF

A atacante Aline Gomes se consolida como uma das peças promissoras da nova geração da seleção brasileira feminina. Ela é a convidada do novo episódio do podcast Resenha das Gurias.

Aline Gomes garantiu o título da Seleção Brasileira no Fifa Series contra o Canadá. Com velocidade, intensidade e capacidade de decisão, a jogadora chama a atenção pela maturidade em jogos importantes e pela versatilidade no setor ofensivo.

Em meio ao processo de renovação da equipe, sua presença representa uma esperança de gols.

A expectativa é de que Aline ganhe ainda mais protagonismo nas próximas competições, ampliando seu papel dentro de um elenco que busca retomar o topo do cenário mundial.

Assista ao Resenha das Gurias:

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.