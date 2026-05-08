Entenda a polêmica por trás da eleição da melhor jogadora da temporada do Leicester

Alisha Lehmann foi eleita a melhor jogadora da temporada do Leicester. - / Reprodução @lcfwomen

A atacante Alisha Lehmann foi eleita a melhor jogadora da temporada do Leicester no futebol feminino. A escolha gerou polêmica nas redes sociais por conta da participação da atleta em jogos.

Ao longo do ano, ela esteve em campo nove vezes, com um gol marcado. Ao todo, disputou 415 minutos. E, mesmo com os números inexpressivos, ganhou a premiação em votação feita pelos torcedores do clube inglês.

O gol de Alisha também foi eleito o mais bonito da temporada. O que também chama a atenção é que ela é a jogadora de futebol com mais seguidores nas redes sociais do mundo. Esse foi um dos motivos para a discussão.