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Destaque no Gre-Nal da Copa do Brasil, goleira do Inter previu defesas de pênalti: "Eu falei que ia pegar duas"

Gabi Barbieri também teve boa atuação no tempo normal e não foi vazada

Zero Hora

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