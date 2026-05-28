Destaque no Gre-Nal da Copa do Brasil, goleira do Inter previu defesas de pênalti: "Eu falei que ia pegar duas"

Gabi Barbieri foi a protagonista da classificação do Inter. Inter / Divulgação

O nome da classificação do Inter para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina é Gabi Barbieri. A goleira de 23 anos foi a destaque da equipe no confronto histórico contra o Grêmio, o primeiro entre os clubes em fase eliminatória de competição nacional, desde 2017, ano da reabertura dos departamentos femininos das equipes.

No Beira-Rio, nenhum dos times conseguiu balançar as redes no tempo normal, o que levou a partida a ser decidida nos pênaltis. Barbieri defendeu os chutes de Camila Pini e de Leidiane.

— Eu falei que ia pegar dois (pênaltis). E eu peguei dois (risos). Mas eu falei: "eu confio em vocês, vocês vão fazer e deixem comigo que lá atrás eu decido" — disse Gabi Barbieri, na zona mista.

A goleira também destacou a capacidade do elenco colorado de reverter o cenário negativo recente. As Gurias Coloradas vinham de três derrotas consecutivas. Além disso, foram derrotadas no último Gre-Nal disputado, em março, por 2 a 1.

— Eu acho que, por a gente ter perdido, a gente entra sempre com mais gás. A gente não aceita perder duas vezes seguidas para o rival. Eu acho que foi até bom a gente ter perdido o primeiro jogo, para a gente pegar algumas lições de aprendizado e corrigir para esse jogo que foi — comentou.